El testimonio de un emigrante ucraniano en Salamanca: “Mi hermana se ha tenido que refugiar en el sótano con los bombardeos”

Ivan Symonovych emigró hace dos décadas a Salamanca pero mantiene mucho más que su corazón eslavo en Ucrania. Desde finales de enero no se despega del móvil y de la televisión para seguir las fases previas del conflicto que finalmente estalló en la madrugada de este jueves. “Esto ya es una guerra total y estamos muy preocupados por todos los familiares que tenemos allí”, reconoce. Especialmente, por su hermana. Mientras trabajaba en una fábrica por la noche empezaron a escuchar los bombardeos en el aeropuerto militar. “De repente, tuvieron que refugiarse todos en el sótano para protegerse con mucho miedo. Horas después, el director dijo que todo el mundo se fuera a casa y que se paralizaba todo el trabajo”, explica tras la primera comunicación que ha podido establecer con su hermana.

Lutsk, ciudad donde se encuentra su familia fue la ciudad elegida por Vladimir Putin para lanzar la primera ráfaga de bombardeos para destruir el aeropuerto militar gracias a su cercanía con Bielorrusia y las facilidades que le ha dado este país para iniciar sus incursiones. “El ejército ruso estaba muy cerca de la frontera durante los días previos y a las cinco de la mañana ya la han atravesado”, reconoce sobre el “estado de inquietud” en el que se encuentran todos los miembros de su familia que están en Lutsk y las ciudades cercanas donde también vive uno de sus hermanos y sus respectivas familias. En Ucrania tiene un hermano, dos hermanas junto a sus parientes, además de mantener propiedades como un taller, tierras para cultivar y viviendas. “Allí está la casa donde hemos vivido todo el tiempo y tememos que también lo perdamos todo”, reconoce.

Ivan llegó a España en el año 2000 como uno de tantos emigrantes hacia la búsqueda de un trabajo estable y la mejora de su calidad de vida. Vino junto a su mujer y vio crecer a sus tres hijos con un título de Ingeniería Industrial. Actualmente trabaja junto a su esposa en un centro de mayores, pero también ha sido mayordomo durante este tiempo.

Desde la distancia, asume que la guerra frente a Ucrania no se detendrá hasta que se consume el afán imperialista de Putin. “No va a parar hasta recuperar la Rusia de 1917 o incluso anterior del imperio ruso de los zares. Ya no solo quiere volver a la Unión Soviética, sino que quiere volver al tiempo anterior a las grandes guerras”, reconoce. Repite como un mantra que solo hay un actor implicado y responsable de que haya una guerra: “Putin es el único culpable y hasta que no se vaya no habrá ni descanso, ni paz para los ucranianos”.

Pone como ejemplo la ocupación de Georgia como augurio de los deseos del presidente ruso: “Quiere que pase lo mismo y anexionarse todo lo que tenga cercano”. A finales de enero en declaraciones a este periódico ni siquiera se planteaba que Putin se atreviera a atacar. Sin embargo, todo ha cambiado y lo que era una amenaza ya se ha convertido en una guerra que nadie esperaba que fuera a materializarse. “Es la guerra, las pérdidas humanas y también que se paralizarán todas las fábricas de mi hermana y la economía caerá en picado”, vaticina. No cree que la batalla sea “rápida” y cree que se extenderá en el tiempo “todo lo que Putin quiera”, ya que a pesar de que la Unión Europea y Estados Unidos han defendido la autonomía de Ucrania aún no se han dado nuevos pasos. Ivan seguirá atento a la televisión y no dejará que el móvil se quede en silencio. No hay buenas noticias al otro lado de la línea.