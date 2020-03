El testimonio de un autónomo salmantino afectado por la crisis del coronavirus: “En 10 días llega el pago a proveedores y no tengo ingresos”

Javier forró el sábado de papel su escaparate y cerró su zapatería. Desde entonces está recluido en casa con gastos y sin ingresos. Además, desde el estado de alarma los pedidos online han bajado un 95%. “La gente no sale y lo último que piensa es en comprar zapatos”, lamenta. “Creo que me voy a acoger al cese de actividad, pero la cuota de autónomos deberían eliminarla”. Podría dejar de pagarla si se da de baja como autónomo, pero no puede porque tiene abierto el canal online y perdería el posicionamiento de tantos años. Ahora intenta hacer ejercicio por la mañana y el resto del día comparte despacho con su hija trabajando en la web y atendiendo a los pocos pedidos que le llegan por internet.

“He creado una rutina de trabajo normal, pero sin ingresos”. Como le ocurre a otros comerciantes, ya tiene en el almacén todo el producto de la próxima campaña. “Pido la mercancía muy pronto para subir las fotos a la página, por lo que en 10 días empezarán los pagos a proveedores y me quedaré descapitalizado. Suerte que no tengo empleados ni pago alquiler, porque sería el caos”. Subraya que la situación de comerciantes y hosteleros es muy preocupante.

“Tardará tiempo en generarse movimiento porque la gente perderá dinero. Esta situación la vamos a arrastrar un par de años mínimo. Va a haber un antes y un después de como hemos conocido la vida hasta ahora”.