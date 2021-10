El testimonio de Leo: “Tengo esquizofrenia y hago una vida normalizada”

Fue hace siete años cuando Leo Hernández sufrió un brote psicótico y acabó ingresado en la séptima planta del Clínico durante casi un mes. “Me ponía muy agresivo en casa. Me enfadaba mucho. Sabía que algo que tenía. Todos me decían que algo iba mal y que necesitaba ayuda psicológica pero no reconocía lo que me pasaba. Salía mucho, bebía, tuve una separación traumática y me quedé en paro. Esas circunstancias me hicieron caer en la depresión y la apatía hasta que tuve el brote y me enfrenté a mi hermana”, cuenta este hombre, que tras pasar por Psiquiatría fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide.

“Me asusté un poco porque para mí todo eso era desconocido, pero tuve paciencia porque sabía que me tenía que dejar llevar por los profesionales. No tenía prisa y seguía sus pautas. Me trasladaron otro mes y medio a la zona de convalecencia de Los Montalvos, donde hacía terapias grupales y actividades, hasta que me dieron el alta”, explica Leo, que tras trabajar 18 años como pescadero tuvo que enfrentarse a su nueva vida con enfermedad mental y a volver a pedir empleo, sin mucha suerte. “Tenía intención de seguir en la misma profesión pero cuando contaba mi problema de salud mental, se echaban para atrás. Ahí sí sentí discriminación”, reconoce.