El testimonio de las personas sin recursos que al fin reciben su pinchazo: “Pensé que nos moríamos todos”

El fin de semana que se declaró el estado de alarma ambos se encontraban sentados en un banco de la plaza de la Libertad. No veían a nadie a su alrededor y pensaban estar protagonizando alguna película de ficción, o los recuerdos de niñez de Julia cuando explotó el reactor de Chernóbil y las calles ucranianas se vaciaron. Un viandante fue el que les avisó y les dijo que volvieran a casa porque había un virus. Encendieron la tele y ambos se dieron de bruces con la realidad. “Pensé que íbamos a morir todos, realmente, yo creía que iba a morir”, explica José Luis que durante toda su vida se ha peleado con la vida en la calle y los hospitales. A pesar de reconocer que al principio no tuvo “miedo al virus”, sí tuvo la impresión de que “ésta sería la última”. “Creía sinceramente que moriría”, incide. Vive con Julia en un piso, que pagan a duras penas ya que los dos cobran una pensión mínima por enfermedad. “Recordé las imágenes de la explosión de niña. Mi pueblo se salvó a pesar de estar en una zona muy cercana a Chernóbil ”.

Julia, José Luis recibieron esta vacuna en ‘Espacio Abierto’, un centro de baja exigencia de Cáritas situado en la Iglesia Nueva del Arrabal donde se atiende tanto a personas sin hogar como a aquellos que aunque se encuentran en un piso no tienen los suficientes recursos para la comida del día a día.

Ambos estaban sentados en un parque cuando se proclamó el estado de alarma: “Pensaba que era como en Chernóbil”

El cierre temporal de ‘Espacio Abierto’ obligó a que los usuarios que sí tenían un domicilio tuvieran que recurrir a otros medios para poder comer. Fue su caso. “Necesitamos tener al menos una comida asegurada y cuando cerraron Espacio Abierto tuvimos miedo, pero desde el Ayuntamiento nos trajeron la comida a casa”. Ambos reconocen que fue “un calvario” a nivel “psicológico” tanto el confinamiento como estar pendiente de las medidas de prevención. Aseguran que ha sido un “alivio” estar vacunados en un lugar de referencia como es su hogar de Espacio Abierto. “La vacuna me permite tener una seguridad y tranquilidad que hasta ahora no tenía”, reconoce Julia.

No solo los usuarios del centro fueron vacunados. También voluntarios que trabajan con estas personas recibieron una dosis de la vacuna, como personal de riesgo. Fue el caso de Daniel que, tras completar el ciclo formativo sociocultural y hacer las prácticas en este espacio gestionado por Cáritas, también optó por quedarse como voluntario durante más tiempo. “Hicimos 380 horas de actividades y ahora seguimos viniendo una vez a la semana”, reconoce. Su papel se centra en hacer actividades con los usuarios que van desde talleres, manualidades a ‘pachangas’ de fútbol que organiza con las personas habituales de este recurso. Ahora ya está vacunado. “Estoy muy contento porque supone un alivio a la hora de trabajar y sobre todo para no ser un riesgo para contagiar a los otros”, reconoce. También al no ser salmantino pierde el “miedo” del regreso a casa. “Sin perder de vista la seguridad, pero quedas más tranquilo”, concluye. Por el momento, las ONG esperan que haya siguientes rondas de vacunación ya que solo se tiene constancia de los usuarios habituales.