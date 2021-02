El testimonio de dos salmantinos que han tenido que buscarse la vida fuera: “Emprender en España es complicado”

Casi un año después de la llegada de la pandemia, los estragos que está causando, no solo a nivel sanitario, sino en el plano económico, nos hace recordar la complicada situación laboral en una ciudad como Salamanca, con el éxodo de ciudadanos , muchos de ellos jóvenes, que se vivió con la recesión de 2008. Los datos son bastante desalentadores para la provincia, que desde 1950 ha sufrido un empobrecimiento del 27% a causa de la despoblación, según un estudio de Funcas publicado la semana pasada. Mucho que ver en esa tendencia es la escasa creación de nuevas empresas que se produce en Salamanca y los que se atreven a emprender, lo hacen fuera de la provincia. Este es el caso del salmantino Héctor Blanco, ahora emprendedor del sector del marketing y la fotografía, entre otras ramas, en Ciudad de México. “Me encantaría estar más cerca de mi familia, pero emprender en España es complicado”, confiesa Héctor mientras disfruta de la buena temperatura de su país de acogida, aunque reconoce que echa de menos Salamanca -no viene desde septiembre de 2019-.

“Muchos locales habían cerrado y se veía que el negocio no daba para dos y me fui en busca de nuevas oportunidades”

Pasó del pequeño estudio de sus padres situado en el Paseo del Rollo a estar trabajando para grandes multinacionales en México. “A raíz de la crisis, ya habían cerrado muchos locales y se veía que el negocio de la fotografía no daba para dos. Por eso, decidí irme a buscar nuevas oportunidades”, rememora el joven emprendedor de una relevante agencia de marketing multidisciplinar. El primer negocio llegó hace siete años (2014). “Mis horizontes iban hacia otro lado”, comenta en relación a abandonar su casa. De ahí que su consejo a los más jóvenes sea el de no dejar de formarse nunca: “Yo no he dejado de estudiar”. Un nuevo proyecto que pudo poner en marcha gracias al respaldo del gobierno mexicano: “Me dieron dos becas para emprender”, sentencia. “Aquí te lo ponen más fácil a la hora de crear nuevas empresas”, dice.

La aventura de este audaz salmantino de 32 años al otro lado del charco arrancó hace ya más de una década. “Había estudiado dos Ciclos Formativos Superiores: uno en Gestión Comercial y otro en Marketing”, recuerda Blanco. Hay que remontarse al 2010 para este episodio, momento en el que las oportunidades laborales en una ciudad como Salamanca estaban muy restringidas. “En aquel momento muchos jóvenes ya se habían ido por culpa de la crisis. Se notaba que aquella Salamanca ya no era la misma”, confiesa Héctor. Y en medio de este escenario, con apenas 21 años, tomó la decisión de empezar a crear su propio futuro. “Había estado allí de vacaciones y me gustó el país”, confiesa.

“Con la crisis de 2008 numerosos jóvenes ya se habían ido de la capital. Se notaba que Salamanca ya no era la misma”

Carlos González es uno de los 21.394 jóvenes salmantinos que en el año 2017 consiguieron un contrato de trabajo, pero por desgracia, no fue en su tierra (Salamanca), sino que se tuvo que ir a Madrid para tener alguna oportunidad laboral y así poder aprovechar su formación académica como maestro. “Es una pena que una ciudad como Salamanca, que tiene dos Universidades que reciben a muchos estudiantes, incluso de otras provincias, deje marchar el talento de la manera en la que lo hace. No hay trabajo cualificado”, lamenta este maestro de 31 años que tuvo que desde hace tres se asentó en la capital de España como tantos y tantos salmantinos. “Aquí cada semana veo gente de Salamanca. Hay muchísima gente de allí”, no confiesa al otro lado del teléfono.

“Me fui de Salamanca porque realmente no había opción de trabajar allí”, revela. “Recuerdo que de 60 que éramos en mi clase, por lo que he ido sabiendo, son pocos los que tuvieron la suerte de quedarse en Salamanca, dos o tres, no mucho más”, afirma.

Las dificultades laborales en su propia ciudad, llevaron a este maestro que ahora trabaja como interino en un centro escolar público de Madrid, a emigrar a Inglaterra, donde estuvo tres años. “Estuve buscando trabajo aquí y al ver que no salía nada, me fui a Inglaterra. Allí estuve los dos primeros años trabajando en un hotel”, expresa Carlos, que se graduó en 2012, época todavía convulsa para la economía tanto nacional como local, que había quedado muy tocada por la crisis económica de 2008. “Terminé la carrera con 23 años y como estaba la cosa tan mal, tampoco había muchas opciones”, nos reconoce. “En Salamanca no hay suficientes colegios como para absorber a todos los graduados en salen” y añade: “De hecho, me presenté a las oposiciones de 2013 pero apenas había unos cientos de plazas para la cantidad de personas que nos presentábamos”.

Aunque confiesa que nunca le ha importado mucho moverse de un sitio para otro, sí asegura que le hubiera gustado “haber tenido la oportunidad de haber elegido el camino”, dice en relación a esa escasez de ofertas laborales que existían en aquel momento en la provincia y que se mantienen a día de hoy, incluso acrecentado como consecuencia del impacto del COVID.

Sobre su regreso a la capital, Carlos reconoce que ahora mismo no lo valora, y más con la situación actual de regresión demográfica en la provincia, para la que no augura arreglo a corto plazo.