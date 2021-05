Es la nueva enfermedad invisible. Se estima que entre un 10% y 20% de las personas que han pasado el coronavirus arrastran síntomas durante los meses posteriores sin saber si desaparecerán algún día. Es el llamado “covid persistente o long covid”. Chus Fresno se contagió por un contacto directo en la segunda ola e ingresó en dos ocasiones en el Hospital. Desde entonces su vida ha cambiado por completo. Tanto que ha tenido que dejar de trabajar -era jefa de cocina- por culpa de los síntomas de la covid que le incapacitan. Lleva seis meses de baja. Esta salmantina, que además es portavoz del colectivo ‘LongcovidACTS’ en Castilla y León, no sólo sufre fatigas y taquicardias, sino también diarreas, no ha recuperado el olfato, padece niebla mental y olvidos, dolor de cabeza, cansancio extremo y ronchones e inflamaciones en la piel. “He envejecido de golpe”, confiesa, mientras habla con este periódico por teléfono y pide perdón a los cinco minutos por la fatiga al hablar y la tos incontrolable.

Viene de hacer la compra y explica que ya no puede ir sola. “No puedo cargar ni con una garrafa y se me olvidan las cosas, por eso tengo que apuntarlo todo en un cuaderno que me regaló mi hija”, explica Chus. “Me echo mucho de menos. No soy lo que era. El pasado Lunes de Aguas me puse hacer un hornazo y se me olvidó cómo se hacía...”, cuenta con dolor. Antes del 30 de octubre cuando dio positivo por covid, Chus era un mujer activa, sin dolencias. “En el trabajo no me agotaba. Después iba al gimnasio y salía mucho con mi perro. Ahora no lo puedo hacer. Ando 200 metros y estoy agotada”, confiesa.

Esta salmantina decidió ponerse al frente del colectivo en Castilla y León de ‘LongcovidACTS” para reivindicar ante las instituciones públicas y sanitarias una atención especial a los pacientes con esta nueva enfermedad, así como criterios unificados.

“No hay un protocolo de actuación, por eso hemos colaborado son la Sociedad de Médicos Generales (SEMG) en una guía clínica, para que tengan criterio unificado a la hora del diagnóstico y el abordaje terapéutico. Además, hay muchas personas de la primera ola que padecen síntomas de covid persistente pero que no les hicieron PCR en su día o que no saben si pasaron la enfermedad por ser asintomáticos y eso les supone un problema a la hora de una baja laboral”, señala Fresno, que confirma que también hay muchas personas que no acuden al médico porque no saben que esos síntomas pueden derivar de la covid.

El 73% de los enfermos de covid persistente son mujeres con una edad media de 43 años, según los últimos estudios de la SEMG, que desvelan que más del 70% de los pacientes de ‘long covid’ sufren malestar general, fatiga general, fiebre, dolor de cabeza, fallos en la memoria y la concentración, bajo estado de ánimo, dolor muscular, dolor torácico, presión en el pecho, tos y diarrea. Pero hay más síntomas que se dan en más de la mitad de pacientes como nauseas, gases, taquicardias, palpitaciones, pinchazos en el corazón, boca seca, caída de pelo, picor de ojos, pérdida total de olfato, trastorno del gusto, dolor al tragar...

“Me siento inútil cuando lo intentas dar todo y ves que no puedes o cuando me explican cosas o me encargan algo en el trabajo y se me olvida. Es frustrante. He envejecido de golpe”, coincide otra paciente salmantina de 36 años con covid persistente que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Ella se contagió en la primera ola en su trabajo en la UVI del Clínico y por suerte entró en los estudios post-covid y a los dos meses le detectaron una pericarditis para lo que ha tenido que hacer rehabilitación cardiaca. “Cada temporada me sale una cosa nueva pero he vuelto a trabajar porque no me quiero rendir. Pero hay días que estoy muy mal, no tengo energía, no me acuerdo de nada y lloro”, relata con frustración.