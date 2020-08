Llegan las 11:30 horas. La rutina rota por una entrevista. Por videoconferencia. Bartolomé Sánchez y Juan Sánchez, residentes de Santa Inés entran en el despacho de la directora Rosa María Diez Fernández. Al otro lado del móvil espera el periodista para que relaten sus sentimientos. Cómo ven desde su particular confinamiento el exterior. No se desprenden de las mascarillas pese a guardar las distancias. Ni siquiera para hablar.

Casi habían olvidado cuando pasaron el coronavirus, por suerte sin apenas síntomas. Una amnesia selectiva que hace que sus mejores y peores momentos queden concentrados en el momento de ver y despedir a sus hijos en unos encuentros sin besos ni abrazos. Que ahora por los brotes vuelven a perder. La primera vez que Juan Sánchez vio a su hija fue por la ventana. “Fue una sorpresa. No la podía ni abrazar, ni besar. Esas cosas que ya sabemos todos que no podemos hacer... pero fue emocionante. Fue la alegría más grande que tuve en tres meses”, recuerda emocionado.

La misma tuvo Juan al ver a sus hijos. “Fue precioso”, insiste. Coinciden ambos sin haberlo planificado en cuál es su peor momento: “Cuando se marchan nuestros hijos y se despiden queda un regusto amargo. Ahora ya ni eso”. No el aislamiento. El saber que los familiares se van sin saber cuando van a regresar. Por ello, el regreso de las restricciones y la suspensión de las visitas familiares tras el aumento de casos en Salamanca les ha devuelto las pesadillas. “Estamos haciendo un sacrificio muy grande que parece que no está valiendo de nada y ahora no podemos ver a nuestros hijos”, expresa Bartolomé, a la vez que Juan señala que “parece que las normas no importan”. “Se ven aglomeraciones y nadie se acuerda de que los mayores y nosotros en las residencias somos los que más padecemos”, confiesa. Ven en la tele tumulto. No culpan a los jóvenes, pero sí a “botellones” de los incumplidores. “Lo más importante es que la gente joven piense en sus familias. En los que están en centros y que si todo sigue así, no nos podrán ver”.