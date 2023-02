El testimonio de afectados por el Alzheimer: “te cambia la vida, es una catarsis”

Todo salió a pedir de boca para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA). Las entradas para el festival benéfico se agotaron antes del inicio del certamen y hubo gente que acudió esperando poder entrar y finalmente se quedó en la calle.

Dentro del acto había gente de todo tipo: personas a las que la enfermedad les afecta directamente, ya que tienen o han tenido un familiar afectado por el trastorno degenerativo, y están las que acuden por solidaridad, como es el caso de Carmen Fonseca: “En este momento, no tengo ningún familiar afectado, aun así, conozco a gente con esta maldita enfermedad y sé que necesitan ayuda”. Es consciente que ella viene a aportar su granito de arena: “Ayudo con la intención de que las familias noten el apoyo”, expresa.

Es dramática la situación para mucha gente que sufre la enfermedad, pero los que más lo notan es la gente que les quiere y que están a su alrededor. Julia Gorjón, tuvo a su madre durante mucho tiempo con Alzheimer: “Las familias se rompen, es algo difícil de superar. Por suerte, la situación ha cambiado mucho, ya que al principio tuve problemas porque la enfermedad era desconocida. Las personas no tenía la capacidad de ir a ningún centro y la familia no encontraba apoyo”.

Las decisiones que pueden llegar a tomar los familiares, junto a sus consecuencias, pueden llegar a ser durísimas: desde tener que regresar a vivir a casa de tus padres hasta poner fin a la relación con tu pareja. Es el caso de Pablo Martínez, que tuvo que volver a Salamanca y dejar a su pareja para cuidar a su padre, fallecido hace unas semanas: “Te cambia toda la vida, es una catarsis completa. Te tienes que convertir en enfermero, cocinero, absolutamente todo. Es un problemón y además muy invisible porque la situación que genera el Alzhéimer es demasiado estresante”. El estrés suele ser el “motivo principal” por el que mucha gente recurre a cuidadores, afirma el joven.

Ana Iglesias, directora de AFA, hace referencia a esos fondos recaudados por la asociación, justificando su utilidad: “Las familias lo que tienen es mayor apoyo. Nosotros lo que cobramos dentro de la asociación son los servicios que se dan directamente al usuario. Todo lo que es apoyo psicológico, de terapia y trabajo social no es pagado, no cobramos por ello”. Pone como ejemplo uno de los servicios que han adquirido: “Hemos contratado a una psicóloga nueva que se va a encargar expresamente del programa de familias”. Todas estas actividades lo que hacen es “sostener ese otro tipo de servicios que no se cobran”, expone la directora de la asociación en Salamanca.