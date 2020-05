Así será la vuelta los rodajes del veterano actor salmantino de "Amar es para siempre" en tiempos de coronavirus

Los rodajes de series se reactivan. Son los primeros en el ámbito de la cultura y el entretenimiento que dan un paso al frente, pero con las restricciones impuestas por el estado de alarma. El salmantino José Antonio Sayagués ya está calentando motores para volver a grabar “Amar es para siempre”, la veterana serie de las tardes en Antena 3, a partir del 18 de mayo. “Llevo cincuenta días encerrado en Madrid y parece que empecé ayer el confinamiento”, apunta el actor y director de teatro, que este martes hizo un paréntesis en la cuarentena para ir a Pozuelo de Alarcón, a la Ciudad de la Imagen, donde ya le han realizado los test de coronavirus.

Se trata de una doble prueba, sanguínea y de toma de muestras en la faringe. “Yo me siento muy bien; no he tenido ningún síntoma”, asegura mientras pedalea en su bicicleta estática al tiempo que habla para LA GACETA. “Va a haber todo tipo de protección y me parece encomiable”. Para empezar, como a los actores los recoge un conductor para ir al plató, viajará solo. Antes, dependiendo de las escenas a grabar, el vehículo en el que viajaba el célebre Pelayo, recogía de camino a su hijo Marcelino en la serie, o lo que es lo mismo, al actor Manuel Baqueiro. Ahora, todos los actores de “Amar es para siempre” también van a tener un camerino individual. Para el intérprete salmantino no supone ningún cambio, pero sí para los actores que antes compartían espacio.

A la hora de grabar “Amar es para siempre”, se está planteando cómo mantener las distancias y también recurrir a más al plano y contraplano, en estos tiempos de coronavirus que van a dejar a los rodajes sin besos ni escenas de intimidad física. Es un desafío titánico, dice Sayagués, para guionistas y realizadores, pero son profesionales con gran experiencia. La próxima semana ya hay pruebas de vestuario. “Nos preguntan: ¿has engordado?”.