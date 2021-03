El sacerdote, poeta y teólogo granadino Antonio Praena será el encargado de poner sus versos ante el Cristo de la Agonía Redentora en el acto de ‘El Poeta ante la Cruz’ que organiza la Real Cofradía del Cristo Yacente. El acto se celebrará a las 18:00 horas en la Catedral Nueva y supone el regreso a Salamanca de Praena tras ordenarse como diácono en la capital del Tormes.

Praena destaca el “realismo tremendo” que traslada la imagen del siglo XVI y estará muy presente en el poemario redactado durante el confinamiento. “Ha estado muy presente la pandemia pero no me he querido conducir por un sentido derrotista”. Sobre el aspecto estético de la imagen, el poeta subraya la importancia de la “escultura castellana en el realismo de la anatomía”, como se observa en el Cristo de la Agonía que se encuentra bajo el crucero.

El poeta mantendrá también un homenaje a poetas castellanos y salmantinos con homenajes explícitos en los que habrá presencia de Claudio Rodríguez, Antonio Colinas, Juan Antonio García Iglesias o María Ángeles López. El acto de ‘El Poeta ante la Cruz’ se ha convertido en un icono de la Semana Santa de Salamanca con gran proyección nacional en el ámbito de la poesía religiosa. Durante el acto será obligatorio el uso de la mascarilla y todas las condiciones de higiene necesarias.