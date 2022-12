El teniente coronel Núñez asume el mando del Regimiento de Ingenieros: “Individualmente no podremos, unidos seremos invencibles”

El teniente coronel Luis Fernando Núñez Añue ha asumido este lunes el mando del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 tomando el relevo de manos de su predecesor el coronel García López.

El acto se ha celebrado en el Patio de Armas del Acuartelamiento “General Arroquia” tras una parada militar al mando del teniente coronel Aquilino Donís Álvarez, jefe del Batallón de Caminos I/11.

En su discurso, ha resaltado su estilo de mando en dos máximas: “Todo aquello que no sirve para mejorar, simplemente, no sirve” y también “individualmente no podremos, unidos seremos invencibles”.

Ante ello, pidió “exigencia, espíritu de equipo y compañerismo”. De hecho, la primera orden fue el “trabajo, aprended de vuestros predecesores y no bajéis nunca la guardia”.

El teniente coronel llega a Salamanca con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional y experto en desactivación de explosivos donde participó en misiones en Bosnia y Ecuador.

En España ha desempeñado el mando del Batallón de Zapadores.