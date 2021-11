El temor a que se disparen más los precios aviva el acopio de alimentos para Navidad

El miedo a que los precios de los alimentos continúen la imparable escalada de las últimas semanas ha impulsado a los salmantinos a adelantar más pronto que nunca las compras para Navidad. Son varios los factores que están detrás del encarecimiento, desde el aumento del coste de la energía, que ha llegado a duplicar las facturas de la luz, y de los combustibles, que han disparado los transportes, a la crisis de las materias primas que han elevado los precios del cartón, del corcho e incluso de los palés, sobrecostes que ya se repercuten a los alimentos. Pero las mayores subidas se las lleva la carne, en su caso impulsada además por el precio récord de los piensos para los animales.

“Aunque es verdad que después del puente de Todos los Santos comienza habitualmente el acopio para congelar y sacar en Nochebuena, estamos vendiendo más producto que otros años”, subraya Belén, dependienta de una carnicería salmantina. El tostón en este momento vale entre 10,9 y 11,9 euros el kilo, un 25% más caro ya que el año pasado por estas fechas, cuando costaba 9,5 euros. El cabrito, que en noviembre de 2020 se encontraba a 11,5 euros el kilo, ahora se vende a 14,9 euros. En algunos establecimientos se iguala a los 15,9 euros que cuesta el lechazo, la cota más alta de su historia debido a la caída de la cabaña de ovino en la provincia y en el resto de España. Toda una tormenta perfecta que ha impulsado a los consumidores a preparar más pronto que nunca los congeladores para arañar unos euros de aquí al 24 de diciembre en el presupuesto de las comidas y cenas navideñas. Algunas piezas, como la del solomillo de ternera, el coste ya está por encima de la Navidad del año pasado, aunque aún falta casi mes y medio para la habitual escalada de Nochebuena.

En el caso de encontrarlo, el kilo ha subido a 32,9 euros el kilo, cuando en noviembre del año pasado su precio era de 24,9 euros el kilo. En vísperas del 24 de diciembre su valor se frenó en 26,9 euros el kilo, 6 euros por debajo de su precio actual. El pollo también se ha sumado a “la fiesta” esta semana, escalando a 2,3 euros el kilo por enteros, advierte Raquel. Se trata de un tipo de carne habitualmente muy estable y económica a la que además de las subidas por la crisis del transporte y las materias primas, también le ha afectado otra tendencia que se registra en este momento entre la población salmantina: el almacenamiento de productos ante el temor a un posible apagón.

Sube también el precio del plátano que ya roza los 3 euros el kilo. “Yo los tengo a 2,8 euros porque no he querido trasladar la subida a los clientes, pero cada semana suben más”, señala Susana, cada vez más sorprendida por la escalada en el caso de esta fruta cuya producción también está afectada por la destrucción de cultivos y de parte de la cosecha en la isla de La Palma debido a la erupción del volcán. Entre tanta subida esta semana también ha habido bajadas en el sector de la alimentación. Es el caso de las granadas, que se venden a entre 2,25 y 2,5 euros el kilo en función del calibre, así como los caquis, a 2,25 euros el kilo. “Es un precio más bajo de lo habitual”, apunta Antonio. El pimiento rojo también ha caído, en concreto ha bajado 25 céntimos hasta los 2,8 euros. Las que no han variado de momento han sido las naranjas y las mandarinas, a la espera de que comience a buen ritmo la cosecha, paralizada aunque la ausencia de bajas temperaturas en las últimas semanas.