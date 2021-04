El temor a los trombos de los recién vacunados eleva las visitas a Urgencias

El Servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca ha visto cómo se ha incrementado la llegada de pacientes recién inmunizados con temor a sufrir un trombo cuando solo presentan síntomas leves provocados por la vacuna, como puede ser dolor de cabeza, malestar general o dolor de piernas.

A pesar de sufrir procesos leves, “piensan que tienen un trombo, cuando no hemos visto ninguno hasta ahora”, señalan fuentes del servicio.

Recuerdan a los ciudadanos que es importante diferenciar estos efectos secundarios de la vacuna, por los que se puede pedir cita al médico de cabecera o acudir a los servicios de Urgencias de Atención Primaria, con los de un trombo.

¿Qué síntomas provocan los trombos?

Cefalea muy intensa: Los especialistas aclaran que las trombosis de los senos venosos provocan una cefalea “intensísima” que puede ir acompañada de un cuadro de náuseas, vómitos e incluso disminuir el nivel de conciencia. “Cuando ves al paciente entrar por la puerta ya se nota que no es un dolor de cabeza al uso, porque llega muy afectado”, especifican.

Obstrucción de venas con edemas y pierna empastada: También es importante diferenciar cuándo un dolor de piernas está provocado por el malestar general y dolor muscular leve debido a la vacuna o por que detrás hay un trombo. “No hay trombosis si no hay edema”, esa es la máxima en Medicina. Además, ese edema no es blando sino elástico, dando la sensación de que la pierna está empastada. Esto se debe a que si hay una obstrucción de las venas profunda, la sangre se acumula al no permitir el retorno, por lo que provoca el edema en el que hay más material venoso que agua, de ahí que sea más “elástico”.

Trastornos y alteración del color de la piel: Este es un síntoma mucho más tardío, pero también achacable a un trombo.

Los especialistas insisten en que las trombosis derivadas de las vacunas son muy poco frecuentes, “se deben a un mecanismo autoinmune que provoca una disminución de las plaquetas y alteración de las defensas”.