–El teletrabajo no se ha extendido de una manera tan amplia como se esperaba. La gente está volviendo a las empresas. Parece que hay más teletrabajo que antes, pero no parece que en España sea posible asentarse en la España vaciada y desde allí trabajar. Es un fenómeno muy limitado y ligado a unos pocos profesionales como los informáticos.

“Si en Salamanca los salarios son bajos, los mejores trabajadores son los que se van a mover en busca de más oportunidades”

“Se necesitan medidas de apoyo para que los trabajadores se muevan a nuevos puestos de trabajo y sectores”

–¿Cómo es la situación del mercado laboral, todavía sin salir del todo de la crisis provocada por la pandemia, la alta inflación y una crisis energética intensificada por la guerra?

–Todas las previsiones se han puesto entre paréntesis a la espera de cómo evolucione la guerra y los precios de la energía. Asistimos a un shock de la oferta agregada y normalmente no se soluciona con más dinero público, sino con medidas que tienen efectos a medio y largo plazo. Como vimos en los años 70 y 80, responder a unos precios de la energía tan altos no es fácil. Para absorberlos bien habría que pasar a otras energías, dejando las más caras. Además, exige una reasignación entre sectores y eso no se arregla con medidas como los ERTE, que están pensados para otro tipo de problemas. Lo que ahora se necesita es una mayor movilidad. Se necesitan medidas de apoyo para que los trabajadores se muevan a nuevos puestos de trabajo y sectores, más que ayudar a mantener puestos en empresas que puede que no se adapten a las nuevas tecnologías. No obstante, si la guerra es corta, todos los miedos quedarán a un lado, habrá una evolución más previsible de los precios de la energía y una mayor planificación de empresas y estados.