Los rupos aficionados de teatro de Salamanca y la Comunidad claman por su supervivencia con un manifiesto en el que piden a la Junta que aclare, públicamente, que volverán a integrarse en los Circuitos Escénicos. El consejero de Cultura, Javier Ortega, responde que se convocará próximamente la Mesa de Teatro de Castilla y León, también con las compañías profesionales, para buscar alternativas para el sector.

El motivo del grito de auxilio de las compañías de teatro aficionado, que en Salamanca cuenta con 11 grupos federados, es que en diciembre Cultura publicó una orden dejando los Circuitos Escénicos de Castilla y León para las compañías profesionales, que también cuentan con la Red de Teatros de Castilla y León, donde las compañías aficionadas no tienen cabida. Su pretensión es que la orden se revoque para 2022.

Yago Reis, de La Lengua Teatro, apunta en las redes sociales que “la realidad del teatro aficionado es mucho más compleja que un grupo de amigos que hacen una función en los pueblos y ya está”. Los aficionados, explica a LA GACETA, “no es como si jugaran partidos de solteros contra casados. Los aficionados consolidados suelen ser asociaciones culturales, juveniles o de la tercera edad, que tienen su estructura legal para actuar y sus obligaciones fiscales”. Hasta la llegada de la pandemia por coronavirus, en la Comunidad había dos circuitos dependientes de la Junta, la Red de Teatros de Castilla y León para los profesionales y que suelen ir a las ciudades más grandes como Salamanca capital, y Circuitos Escénicos, para poblaciones más pequeñas. “En Circuitos Escénicos se inscribían compañías de Castilla y León, pero también de fuera. Se creaba una lista, los ayuntamientos seleccionaban espectáculos y las cuentas se hacían entre las administraciones locales y la Junta. Era una fórmula para difundir cultura y llevar el teatro a los municipios, que ha funcionado razonablemente bien, difundiendo la vida escénica en las comarcas. Con la orden de diciembre, los ayuntamientos ya no pueden contar con los grupos aficionados”, apunta Yago Reis.

La orden de diciembre alude a “la calidad y la profesionalización de la programación”. Los aficionados rompen una lanza a favor de sí mismos. “Entre los mejores y más emocionantes espectáculos que he visto en vida están un “Hamlet” de una compañía profesional de Valladolid y también una obra de un autor americano puesta en escena por Lapsus, una compañía aficionada de Palencia”, apunta Reis.

“Queremos”, dice el director de La Lengua Teatro, “volver en 2022 al modelo anterior. No queremos que dejen de trabajar las compañías profesionales. Tenemos interrelación con ellas. Hay aficionados de Salamanca que contratan a directores profesionales para montar un espectáculo; otros a actores profesionales para que les den formación; otros dinamizan la programación de sus municipios si reciben dinero como asociación. Hay grupos de teatro aficionado como Cateja, que cesaría de dinamizar los municipios de la Sierra de Francia si dejara de tener ingresos. Hay una casuística muy variada: se puede empezar en grupo de aficionados y pasar a uno profesional. Algunas compañías llevan más de 40 años funcionando en Salamanca. O asumen un auto de la Pasión con 80 actores, que es inviable para una profesional. Y lo ideal es que todas estas compañías se financien con su trabajo, no con subvenciones. La orden de la Consejería de Cultura afecta particularmente a Salamanca, donde hay muchas compañías aficionadas, federadas y no federadas”.

Mar del Río, de Trinomio Artes Escénicas, considera que la orden de la Junta no favorece a los municipios de más de 1.000 habitantes, que con los cachés de los grupos profesionales van a poder contar con una programación más exigua. También le gustaría que se promocionará más a las compañías de aficionados de la Región, como sucede en Galicia, ya que la presencia de grupos de fuera de Castilla y León abundaba en los Circuitos Escénicos. Echa de menos el Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro, que la Junta lleva dos años sin convocar, y confiesa que, en ocasiones, hasta les toca poner dinero de su bolsillo en alguna actuación.

Javier Ortega, consejero de Cultura de la Junta, ha apuntado que la Junta ha priorizado a las compañías profesionales porque han visto cancelados espectáculos en tiempos de pandemia. “Estamos trabajando para ampliar a toda la Comunidad el Certamen de Grupos Aficionados de Teatro con más representaciones; hemos pedido un estudio sobre qué aportan económicamente estas compañías y vamos a convocar la Mesa de Teatro para unir a profesionales y aficionados. Vamos a ver un plan, también con otras administraciones locales, en el que se atienda a los dos sectores”, dijo el viernes públicamente.