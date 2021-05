El suplicio de esta salmantina enferma de esclerosis múltiple: “Tengo miedo a que cualquier día me dé un brote”

Es la enfermedad de las mil caras. Ninguna persona presenta unos síntomas iguales a otra. Por eso es tan difícil el diagnóstico, que se hace descartando otras dolencias. La esclerosis múltiple es un enfermedad crónica del sistema nervioso central, y de momento sin cura, de la que no se había oído hablar cuando María Jesús González empezó hace más de cuatro décadas con los primeros síntomas y brotes. “El primer brote me dio cuando estaba trabajando. Se me durmió una pierna y tenía vista doble, y días después se me pasó a la otra pierna. Creían que era algo circulatorio”, recuerda esta mujer, usuaria de la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (Asdem) y también integrante de su junta directiva.

Pasaron más de diez años hasta que María Jesús sufrió el segundo brote. Por entonces ya era madre de familia y pese al cansancio y a la fatiga extrema que arrastraba, debido a una enfermedad que no sabía que padecía, se esforzaba en seguir trabajando las ocho horas y en criar a sus hijos. Tras el segundo brote y pasar por varios médicos, la esclerosis múltiple apareció en el diagnóstico. De las cuatro variantes, María Jesús sufría la esclerosis secundaria progresiva. “Me pusieron un tratamiento que no me hizo nada y me complicó la vida por los efectos secundarios. Por la enfermedad tuve muchos disgustos, estrés y cuadros de ansiedad. Afecta con depresiones y anímicamente te destroza. Tuve que separarme”, relata esta usuaria de Asdem. Lo más duro, confiesa, “el miedo a que en cualquier momento te dé un brote; es una angustia que nadie entiende”. “Antes la esclerosis era tabú y ahora todavía hay mucha gente que no lo comprende”, afirma.

María Jesús entendió que era hora de pensar por primera vez en ella misma y sacar entereza y fuerza de voluntad para intentar poner freno a la esclerosis. Acudir a Asdem (donde ofrecen rehabilitación, logopeda y ahora también psicólogo, además de ser lugar de encuentro con otros usuarios) se convirtió en un apoyo imprescindible, así como a las charlas que imparte su doctora en el hospital. “Hago ejercicio, me obligo a salir a pasear, voy a fisioterapia y de momento llevo 10 años sin tratamiento y me encuentro bien. Antes de la pandemia iba a yoga y a natación. La cosa es no pararse”, recalca la mujer, ya jubilada, que camina con ayuda de una muleta y que advierte de los problemas que padecen los enfermos por las caídas frecuentes debido a la falta de sensibilidad en las extremidades. La esclerosis múltiple afecta a jóvenes de entre 20 y 40 años y ya es la segunda causa de discapacidad en los países desarrollados.

“Ahora hay medicamentos, pero hace falta avanzar e invertir en investigación. Se dice que no es hereditaria pero sí hay una predisposición genética”, explica María Jesús, que está a la espera de su revisión para constatar que no hay nuevos daños en el cerebro y la esclerosis no avanza.