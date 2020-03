El suministro en Salamanca, asegurado: “La gente se lleva de todo como si se acabara el mundo”

Ante la “fiebre” por llenar despensas y congeladores que ha levantado el coronavirus, el Mercasalamanca, el complejo agroalimentario que abastece a la mayoría de los minoristas de Salamanca, insiste: el suministro de alimentos frescos está garantizado. El gerente, Agapito Fernández, asegura que “la entrada de mercancías sigue siendo normal”. Explica que, pese a las colas que se han producido en algunos supermercados en los últimos días, no existen problemas de abastecimiento y cada mañana las instalaciones continúan llenándose de productos.

A pesar de las restricciones a la entrada y salida de personas en algunos puntos del país, Fernández explica que los camiones con mercancías no están teniendo “ningún tipo de problema” para llegar desde cualquier punto de España al Merca. Igualmente y ante las limitaciones que han puesto otros países a España, apunta que más del 90% de los productos frescos que se consumen en Salamanca son nacionales. Por otra parte, en el complejo se han tomado medidas para prevenir contagios hasta el punto de evitar que el personal tenga que tocar el dinero.

En la misma linea, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) llamó ayer a la calma y aseguró en una nota de prensa que “no existe riesgo alguno de desabastecimiento, pues el sector del transporte y la logística está comprometido y preparado para absorber el aumento de la demanda que se produzca”. Aún así, reclama “toda la ayuda institucional posible” para el sector y un protocolo que le garantice condiciones de trabajo seguras.

“La gente se lleva de todo como si se acabara el mundo”

“Parece el fin del mundo”. Queda poco pescado entre los hielos. Pineda trata de respirar para aligerar la cola que se ha creado en pocos minutos frente a su puesto. Lo mismo le sucede a Cristina Rodríguez que se sorprendía de que la gente se llevara las legumbres por sacos de su puesto. “Estamos tratando de tranquilizar a la gente porque se están llevando sacos de 5 y 10 kilos de legumbres y no se van a acabar; hay productos suficientes para que no haya desabastecimiento”, señalaba a una señora. A su juicio, la previsión del cierre de los colegios provocó que las familias acudieran sobre todo a pescaderías, carnicerías y productos no perecederos. “Se están llevando sobre todo garbanzos, lentejas y alubias”, destacó.

En los puestos de la plaza central del Mercado también había colas tanto en la carnicería como en la pescadería. Benjamín Crespo, responsable de Agrupesca, señalaba que la gente estaba “muy preocupada” por los acontecimientos que están por venir. Los comerciantes trataron de trasladar un mensaje de tranquilidad y recomendaron evitar comprar “como si se acabara el mundo”.