El sueldo medio anual en Salamanca está 1.108 euros por debajo del promedio español

El salario medio en Salamanca creció en 2020 a pesar de la crisis provocada por la pandemia. Eso sí, lo hizo gracias a los empleados públicos, que fueron los que no se vieron afectados por las consecuencias económicas de la covid. El resto de sectores, en cambio, vivieron un importante retroceso en sus emolumentos anuales.

La subida del año pasado ha sido pequeña, ya que se han pasado de los 19.331 a 19.395 euros al año. Pese al leve incremento, se mantiene la tendencia al alza que comenzó en 2015 y ganó en intensidad entre 2018 y 2019. La pandemia ha ralentizado este incremento, aunque al menos no lo ha parado por completo como ha ocurrido en el conjunto del país. El salario medio en España ha caído hasta los 20.503 euros anuales, frente a los 20.566 de 2019. La diferencia entre Salamanca y la media nacional, por lo tanto, disminuyó hasta los 1.108 euros.

¿Cuál es la causa que explica que el sueldo medio en Salamanca crezca en plena pandemia y no lo haga a nivel estatal? El peso que tienen los empleados públicos en el mercado laboral. Los trabajadores de las administraciones representan un importante porcentaje de los asalariados en Salamanca, alrededor de una quinta parte del total, el 20%, mientras que en España no llegan ni al 15%. Se trata de un colectivo a los que la pandemia no les ha afectado económicamente. Incluso ha visto como las plantillas aumentaban temporalmente, sobre todo en sanidad y educación.

De ahí que el sueldo medio del sector en el que se encuadran los empleados públicos, el de servicios sociales, alcanzara en 2020 los 25.427 euros al año, casi 1.000 más que en 2019. En España, los trabajadores de las administradores también han visto incrementado sus ingresos, pero su impacto en el mercado laboral ha sido menor ya que tienen un peso más reducido que en Salamanca.

Lo cierto es que en el resto de sectores sí se notan las consecuencias negativas de la pandemia. De hecho, a excepción de los empleos relacionados con la informática y telecomunicaciones, el resto de sectores ven reducido sus ingresos anuales. Los trabajadores tecnológicos llegaron a 22.965 euros anuales, 387 más que un año antes.

Detrás de ellos, los que mejor han resistido los embates de la crisis han sido los asalariados de la industria, que “solo” han perdido 33 euros. No obstante, los que más afectados han sido los del colectivo de otros servicios personales y de ocio, donde se incluye la hostelería —el más perjudicado por las restricciones—, que ha pasado de 9.889 euros a apenas 7.667 al año.