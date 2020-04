El SOS desesperado de Pyfano a los salmantinos

Ante la avalancha de dudas que surgen entre los padres por el uso de las mascarillas para sus hijos, la asociación Pyfano (Asociación de Padres y Madres de Niños Oncológicos) ha señalado que no tienen problemas de mascarillas ante un posible desabastecimiento. La trabajadora social del colectivo, María Martín, detalla que tienen proveedores propios para facilitar que los pequeños estén protegidos. "El uso de las mascarillas es diferente porque no se trata de no contagiar a otros, sino para que se protejan de virus y bacterias", detalla. Esta es una diferencia importante también para que los menores con cáncer estén más habituados al uso de las mascarillas. "Aunque haya un trabajo de un psicólogo por edades, ellos conocen el dolor y si no se las ponen saben que van a sufrir más daño", explica Martín.

Donde sí se están encontrando problemas es a nivel económico. "Las iniciativas propias y externas (galas, comidas solidarias, carreras benéficas..) a favor de Pyfano suponen el 66% de toda su financiación, y debido a la situación que estamos viviendo por COVID-19 no se pueden llevar a cabo", explica la asociación que ha lanzado la campaña #teayudoacuidar, donde pide a la sociedad compromiso de ayuda para que el pequeño caracol pueda seguir cuidando de los más pequeños y vulnerables. Pyfano eligió su caracol como símbolo del proceso que se vivía, ya que este “pequeñin” al igual que sus hijos y la enfermedad que padecían caminaba muy despacito e iba sorteando obstáculos muy duros por el camino. En muchas ocasiones con su casa a cuestas por los largos periodos de hospitalización y cambios de ciudad para tratamiento. Y en el centro de su caparazón el corazón del niño que siempre daba fuerzas y esperanzas a todos.

Uno de los mayores problemas con los que se están encontrando es el de las familias que tienen que desplazarse a otras provincias o comunidades para hacer frente al tratamiento de sus hijos, sin hoteles y alojamientos que estaban reservados para estos usos. "Hay familias de Castilla y León que les están pidiendo 1.200 euros por el alquiler de una vivienda, están pidiendo créditos y no saben cómo afrontarlo", detalla Martín. "Estamos concediendo ayudas económicas en situaciones de emergencia para alimentación, alojamiento, fármacos.. etc... nuestro trabajo se ha visto duplicado” comenta Miguel Angel Vicente Criado, presidente y fundador de Pyfano “ incluso hemos cedido muchos de nuestros recursos a disposición de los sanitarios para favorecer la adaptación de la atención para un menor riesgo de contagio, como por ejemplo la cesión de nuestro vehículo al Hospital, para atención domiciliaria”. Por ello, piden ayuda a los salmantinos.