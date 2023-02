El SOS de los enfermos de fibromialgia: “Solo pedimos médicos que nos crean y atiendan”

“Nosotros no queremos que esto se convierta en un tema político. Lo que queremos es que nos atiendan, porque realmente no nos sentimos atendidos”, apunta Juncal Marcos, presidenta de Afibrosal.

Los salmantinos afectados por la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica denunciaron el pasado año que la única consulta especializada en fibromialgia que existía en Castilla y León dejó de prestar actividad por un desencuentro entre el médico que la ejecutaba y la Consejería de Sanidad.

“Era un médico de familia que por las mañanas trabajaba en su centro de salud y, voluntariamente, pasaba consulta una tarde a la semana. Le propuso a la Gerencia centrarse solo en la consulta de fibromialgia y dejar su consulta de Primaria, pero le dijeron que no era posible”, explica Juncal, que interpreta: “Yo no sé si pensaban que la cosa iba a salir de otra manera, pero lo que era evidente es que esa consulta hacía falta. Con solo un día a la semana, y habiendo estado parada por la pandemia, habían sido atendidas 377 personas”.

Una vez que esa consulta temática dejó de funcionar, se informó a los pacientes de que su patología debe ser tratada por los médicos de familia, pero desde Afibrosal apuntan que “no está funcionando”.

“Hay médicos que, directamente, le han dicho a los pacientes que lo que tiene no existe y que está solo en su cabeza. De hecho, hay casos de enfermos que cuando cuentan eso en casa, su propia familia también duda de ellos. Es una situación desquiciante: que estés sufriendo y la gente piense que te lo inventas”, lamenta.

Afibrosal ha remitido a la Gerencia de Atención Primaria “los nombres y apellidos de algunos médicos de Salamanca y Ciudad Rodrigo que le dicen a los enfermos que su enfermedad está solo en su cabeza”. “Hay médicos que no se ponen al día, o no quieren ponerse, y en el mejor de los casos, hay médicos que sí se esfuerzan por atenderte, pero no te pueden dedicar todo el tiempo que necesitan estos enfermos”.

Pese al malestar, la presidenta de la Asociación destaca que, a diferencia de otras provincias, “en Salamanca sí se han hecho esfuerzos para que estemos bien atendidos y que cambie la cartera de servicios. Ángel Vega presentó en 2021 la Unidad junto con el doctor Del Arco y se apostó por estar ahí atendiéndonos. No hay nada parecido en otras provincias, pero hemos demostrado que es un servicio que hace falta y que deberíamos recuperar”.