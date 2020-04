Era tan “pegadiza” como una de las piezas que el maestro José Serrano compuso para la zarzuela “La canción del olvido”, estrenada ese mismo año. Por eso, se le puso su nombre: “El soldado de Nápoles”. Pero esas chanzas y burlas con las que se recibió a la gripe en la primavera de 2018 se acallaron tras el verano. Aquella afección, que durante la primavera constituyó en Salamanca “una enfermedad adorable, por ser en sus comienzos de gente bien”, inició en otoño “otra ofensiva con sus dolorosos ataques” que hacían “ponerse serios a los galenos y facultativos”, informaba El Adelanto el 15 de septiembre de hace 102 años. Era la jornada en la que se celebró la tradicional feria de ganados. En la misma página, la crónica del Consejo de Ministros alertaba de que el virus “reingresaba en la península con caracteres gravísimos” y los médicos, “sin tener el remedio para combatirla”, la veían llegar “a mano armada segando cuantas vidas se oponían a su paso”.

La mal llamada “gripe española”, si bien fue provocada por un virus de influenza, no tuvo más de nacional que de extranjera. Hoy se señala una base militar del ejército estadounidense en Kansas como su origen en marzo de 1918 al ser el primer lugar en el que se identificó. Otros investigadores apuntan a casos anteriores en otros campamentos, o incluso en otros países, como Francia o China. No nació en España, pero sí fue la prensa de este país, que no estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, la que más profusamente habló de la “epidemia reinante” mientras que las grandes potencias internacionales la silenciaron y censuraron para no hundir el ánimo de sus filas.

El 18 de septiembre en una Junta Provincial de Sanidad, a la que asistieron las principales autoridades de la provincia y destacados sanitarios, declaró oficialmente la epidemia de gripe en Puente del Congosto, Cereceda, Galisancho, San Martín del Castañar, Galinduste, Larrodrigo, Sieteiglesias, Mozárbez, Martinamor, Valdemierque, Anaya de Alba, Armenteros, Vecinos, Las Veguillas y la ciudad de Salamanca, tras aparecer en 24 horas medio centenar de casos. En las semanas posteriores se multiplicarían y, de los 388 pueblos, solo a La Atalaya y Fuenteliante (Vitigudino) no llegó, en teoría, la enfermedad. El consejo que daba entonces El Adelanto a sus lectores era “rehuir penetrar en locales en los que el aire estuviese confinado y no fumar por la calle, procurando, cuando se vaya por ella, respirar con la boca cerrada”. Pero no fue esta la primera aparición de la gripe en la provincia. Se registró una primera oleada de contagios en la anterior primavera, que llevó al Colegio de Médicos a reunir las historias clínicas de los enfermos para investigar sobre esta patología. Pero lo cierto es que, entre mayo y julio de ese año, no se detectó un incremento de mortalidad por esta causa, según recoge el artículo “Patrones de exceso de mortalidad espacial-temporal de la pandemia de gripe de 1918-1919 en España”.

Dos meses después del brote del otoño de 2018, el 26 de noviembre, la Junta de Sanidad volvió a reunirse para “declarar oficialmente extinguida” la epidemia. En una provincia que contaba con 345.776 habitantes, se cifró en 135.555 los contagiados, casi el 40%. Entonces se habló de 3.831 muertes. Sin embargo, investigaciones posteriores hablan casi del doble de fallecidos. Regresaría un año después, aunque con menos fuerza.