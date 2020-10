El sinsentido de los horarios del Alvia a Salamanca: 16 horas de diferencia entre la ida y la vuelta

Ignacio es un salmantino residente en Madrid. “Mis padres, ya mayores, viven en Salamanca y me desplazo los fines de semana para atenderlos”, relata, mientras se queja de la supresión del Alvia que salía de Madrid a las 15:55 y llegaba a Salamanca a las 17:31 horas. “La única alternativa que me queda es el tren Media Distancia que tarda tres horas y que parte de Madrid a las 13:40 horas, lo que me obliga a salir antes del trabajo”, explica, y demanda el tren Alvia de las 15:55 horas Madrid-Salamanca, al menos los viernes. Era uno de los que más demanda tenía antes de la pandemia. “Para el regreso desde Salamanca a Madrid, Renfe ha suprimido también el tren que salía de Vialia a las 15:30 y llegaba a Madrid a las 17:10 y no hay alternativas que salgan de Salamanca después de comer para llegar a Madrid a una hora razonable. Renfe maltrata a los salmantinos, considerándolos ciudadanos de segunda o tercera división”, se queja, a la vez que reclama que se recupere también el tren de los domingos a las 15:30 horas.

La situación de Ignacio es sólo un ejemplo de las problemáticas que se repiten a diario y que a afectan a cientos de salmantinos afincados en Madrid o con trabajo o negocios en la capital de España. Los actuales horarios del único Alvia a Madrid entre semana son un absoluto sinsentido. Si un salmantino necesita hacer una gestión en Madrid tiene que coger el tren a las 6:25 horas de la mañana, pero no puede regresar hasta las 20:40, llegando a Salamanca a las 22:21 horas de la noche. Y si, por el contrario, un turista quiere visitar Salamanca en un solo día, se ve obligado a pernoctar dos noches en Salamanca porque el único tren Alvia de Madrid a Salamanca sale a las 20:40 y llega a las 22:25 y el único convoy desde Salamanca a la capital sale a las 6:25 horas, de lunes a viernes. Los sábados y domingos se añade un segundo Alvia que sale de Salamanca a las 18:20 horas y de Madrid a las 8:50 horas. Los horarios disparatados sitúan a Salamanca en desventaja respecto a otras Ciudades Patrimonio. Los usuarios frecuentes siguen exigiendo no sólo más frecuencias sino bonos flexibles con más tiempo para gastar los viajes, viajes que ahora se pierden por los días de teletrabajo.