El sevillano con mieloma múltiple que ha encontrado una esperanza a su enfermedad en Salamanca

“ Esto es algo que no he vivido nunca. Siempre había alguna mala noticia , pero las últimas analíticas han salido con unos niveles que jamás habíamos visto. La enfermedad está ahora mismo controlada. No quiero lanzar las campanas al vuelo para no llevarme decepciones, pero soy más optimista que nunca”, reconoce conteniendo el entusiasmo.

‘Mariví’ -como la llaman sus pacientes- es la hematóloga María Victoria Mateos. Una eminencia mundial nacida en Zamora, formada en Salamanca y pretendida en todo el planeta. “Mariví es un auténtico genio, pero no es solo eso. Luego está el trato. Es que estamos hablando de una profesional a la que España se le queda chica y, sin embargo, te trata con una humildad y una sencillez que a veces hasta te emociona”.

Desplazarse desde Sevilla a Salamanca cada dos semanas se puede enfocar de dos maneras. “Es muy pesado, y más aún cuando en pandemia no había hoteles y teníamos que hacer la ida y vuelta en el mismo día, pero en el fondo es un privilegio porque no todos los enfermos tienen la oportunidad de estar en manos de la doctora Mateos”, reflexiona Juanma. “Claro que me gustaría poder tratarme en Sevilla, pero el nivel de Mariví no lo hay en Andalucía ni en otras comunidades. Contar con una doctora así es un lujazo. No para el Hospital de Salamanca, sino para España en general. Me consta que le han ofrecido millonadas por irse a otros países, pero está aquí y es una suerte increíble para nosotros”, defiende.

A la hora de referirse a su hematóloga habla con una mezcla entre el respeto y la devoción. “Ella siempre nos habla de usted. A mí me cuesta, porque soy muy de tutear. A veces se me escapa un tú y se lo digo, que me perdone, pero le aseguro que el respeto que siento por esa mujer no se mide con el ‘usted’ y el ‘tú’. Yo he sido profesor y a los chavales siempre les digo que no me llamen ‘don’ ni nada parecido, sino que me respeten de otra manera. Pues en esas otras maneras que hay de respetar es difícil tener más admiración que la que sentimos en mi familia por la doctora Mateos”. ¿Llega ese vínculo a pisar el terreno de la amistad? “Me gustaría creer que sí. La doctora, desde luego, está siempre pendiente de mí, pero también de mi mujer, porque sabe que la figura del cuidador es muy importante. Si algún día no pueden acompañarme se interesa por ella y eso dice mucho de su calidad”. Precisamente uno de las ilusiones que tiene Juanma cuando su estado físico sea aún mejor es la de “hacer turismo por Zamora, que es la tierra de Mariví, en homenaje a ella”.