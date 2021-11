El servicio de Pediatría del Hospital, obligado a desbloquear otro ala por la bronquiolitis

La bronquiolitis ha obligado al servicio de Pediatría a desbloquear una de las plantas que no estaba utilizando porque el número de niños ingresados era bajo.

Durante los últimos días han sido constantes los casos de niños que llegaban con afecciones respiratorias y que necesitaban ser hospitalizados. Además de los menores que había que ingresar, la cantidad de pequeños que han acudido por este motivo al servicio de Urgencias Pediátricas ya pone sobre aviso a los especialistas de la que se avecina.

Pediatría cuenta en el nuevo edificio con dos plantas de ingreso. La 3E, que estaba centralizando casi todos los casos, pero ahora se va a reservar para los niños con tumores, para los pacientes quirúrgicos y para el resto de niños que no tengan afecciones respiratorias. Por su parte, la planta 3D estaba vacía, pero en poco tiempo ya tiene ocupadas más de la mitad de sus camas, que oscilan entre las 26 y 30, en función de si se usan habitaciones dobles o individuales.

Durante los últimos días se ha ingresado a casi una veintena de niños con problemas respiratorios. De ellos, 16 ya habían sido confirmados el miércoles por parte de Medicina Preventiva como positivos del VRS (virus respiratorio sincitial) que da origen a las bronquiolitis, mientras que uno de ellos ha tenido que pasar, incluso, a la UCI pediátrica.

Esta cantidad de ingresos por bronquiolitis viene a confirmar que este invierno no va a ser como el de 2020, en el que prácticamente no hubo casos de esta enfermedad. Hace un año por estas fechas no había no un solo paciente ingresado en Pediatría por bronquiolitis y se destacaba que en lo que iba de otoño-invierno solo había sido necesario ingresar a tres menores de edad a causa de este problema, pero en ninguno de los casos fue debido al virus sincitial respiratorio, sino que habían contraído un rinovirus (resfriado común) y se les había complicado hasta el punto de causar problema respiratorios.

Curiosamente, hubo un pequeño repunte a las puertas del verano y el Hospital tuvo que atender tres ingresos en pleno mes de junio. Los primeros en dar el aviso de que iba a ser un año atípico fueron los australianos. El hemisferio sur siempre es la referencia sobre cómo van a ser las epidemias de gripe o bronquiolitis en la mitad norte del planeta. Desde Australia ya se reportó con mucha antelación que la gripe había ‘desaparecido’ durante su invierno y, en efecto, se confirmó en Europa. Este año las referencias son de un invierno más complicado que el anterior en cuanto a enfermedades respiratorias, pero aún favorecido por el uso de las mascarillas y la higiene de manos.