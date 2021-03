El SEPE confía en pagar la totalidad de las ayudas tras recuperarse del ciberataque

Serán contados los casos en los que los nuevos demandantes de empleo o que hayan pasado en este mes a un ERTE se queden sin cobrar en Salamanca, después de que un ciberataque haya bloqueado los sistemas informáticos, en mayor o menor medida, durante más de dos semanas. Así lo certifica tanto el Ministerio de Trabajo como el representante de CSIF en la provincia, Juan Carlos González. “La plantilla del SEPE hará todo lo posible para reconocer todas las prestaciones solicitadas a lo largo del mes. A lo mejor queda alguna presentada días antes de cerrar las nóminas, pero serán muy pocas”, segura el representante.

También pone de manifiesto que la aplicación Certific@, a través de la que las empresas hacen sus comunicaciones de alta y baja de trabajadores en ERTE, ya está funcionando. “Por ahí no habrá problemas y en relación a las prestaciones tampoco, porque ya se están reconociendo”, añade. También pone de relieve que los problemas de saturación de trabajo, por todo lo acumulado durante las jornadas en las que la actividad ha estado paralizada, depende de las oficinas. Algunas más pequeñas, como la de Guijuelo, están al día, pero las más grades como la de San Quintín, en la ciudad, tienen más retraso porque las limitaciones de funcionarios dentro de las dependencias obliga a buena parte de ellos a trabajar desde casa, donde solo pueden operar de momento a través de la intranet, al seguir las gestiones de internet bloqueadas para evitar que el virus Ryuk, responsable del ciberataque, afecte a más ordenadores.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo asegura que se ha recuperado la interoperatividad con otros organismos y entidades bancarias. “El incidente informático que ha sufrido el SEPE no ha afectado al sistema de gestión de nóminas, que se van a reconocer sin acumular retrasos. Se ha reforzado este servicio para que los beneficiarios reciban sus prestaciones en los plazos previstos”. Además, el Ministerio destaca que las oficinas con más carga de trabajo están recibiendo el apoyo de las que ya tienen al día la tramitación de expedientes. “Recordamos que, gracias al acuerdo suscrito con los bancos, las personas beneficiarias de las prestaciones pueden percibir de manera anticipada las retribuciones que les corresponden sin esperar a la fecha legal de cobro, el día 10 de cada mes”, matizan desde Trabajo.

La estrecha relación del SEPE, que depende del Estado y que detenta las competencias de prestaciones y subsidios, con las oficinas del Ecyl, dependientes de la Junta y cuya función es desarrollar las políticas activas de empleo, ha provocado problemas porque no pueden comunicarse. La inscripción como demandante de empleo sigue bloqueada, pero en la práctica no tiene ningún efecto porque los funcionarios toman “a mano” los datos de los solicitantes para incluirles en los programas, que de hecho se desarrollan con normalidad, según fuentes del Ecyl. “Las políticas activas se hacen de forma manual, orientamos como siempre a las personas que acuden, pero no les podemos registrar en ese momento en el ordenador”, señalan.