El SEPE amplía el plazo de solicitud de empleo tras el ciberataque, que sigue paralizando la web

El ciberataque que sufrió el sistema informático del Servicio Público de Empleo (SEPE) el pasado lunes ha bloqueado también la actividad en las oficinas de Salamanca, así como en las del Ecyl, Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Los trabajadores no pudieron inscribirse como demandantes de empleo ni renovar sus demandas en el Ecyl, mientras que en el SEPE la actividad estuvo totalmente bloqueada por segundo día consecutivo, incluso la posibilidad de recibir llamadas porque se ejecutan a través del software. Según fuentes cercanas al SEPE, los trabajadores han acudido a su puesto de trabajo, dispuestos a ponerse en marcha en cuanto se solventaran los problemas, mientras que los departamentos que reciben a usuarios presencialmente les han tomado los datos para llamarles por teléfono cuando se recupere la actividad.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo informó este miércoles de que los plazos para las solicitudes de empleo se ampliarán tantos días como tarde en restablecerse el servicio. Las personas solicitantes de prestaciones y subsidios por desempleo no se verán afectadas por el ataque informático y se garantizarán sus derechos. Además, la renovación de la demanda de empleo se realizará de forma automática o se podrá renovar una vez restablecido el servicio sin pérdida de derechos. Los usuarios que cuenten con cita previa del SEPE están siendo contactados telefónicamente y presencialmente en las oficinas de empleo. Con la colaboración de las comunidades, se elabora un listado con las citas previas asignadas para asegurar la prestación del servicio. Uno de los aspectos más importantes es que la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por esta situación, por lo que todos los usuarios cobrarán con normalidad. Así mismo, los datos personales, los sistemas de gestión y los servidores no han sido dañados por esta incidencia.

El profesor de Informática de la Universidad Pontificia, Antonio Ferrera, detalla que detrás del bloqueo se encuentra el virus Ryuk, que infecta el ordenador y encripta los datos para bloquearlo. Su objetivo es económico, “rentabiliza el ataque a través de la extorsión exigiendo dinero por los datos o simplemente por el mero hecho del troleo”.