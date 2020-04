El senador socialista Fran Díaz la lía en un ‘tuit’ satírico sobre la Semana Santa

El senador socialista y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Peñaranda, Fran Díaz, ha desatado este lunes la polémica tras dar un “me gusta” en un comentario sobre Semana Santa publicado en la conocida red social Twitter, concretamente en el perfil @diostuitero.

El tuit en cuestión dice literalmente: “Si todas las Semanas Santas van a ser como ésta, por mí podemos repetirla cuando queráis” y se publicó el pasado domingo aunque el revuelo mediático en la localidad surgió este mediodía.

Las reacciones por parte de la oposición municipal, concretamente de Cs y del PP, no tardaron en llegar así como críticas encendidas que corrieron como la pólvora por grupos de WhatsApp y comentarios vecinales que pidieron incluso la dimisión.

El portavoz municipal de Cs, Sergio Jiménez, afirmó en su perfil de Facebook: A nuestro teniente alcalde, senador y concejal de Desarrollo Empresarial, mercado, Bienestar Social y Festejos le gusta este tuit, deja claro todo. Decirle que hay personas que tenemos un sentimiento por la Semana Santa que él parece no compartir, pese a ser cofrade. Por no contar aquellos negocios, que en fechas como estas fomentan sus ventas y les permiten ganarse la vida. Entiendo que no se puedan compartir los gustos, pero al menos desde una persona pública, se respete. Ahora me deja claro, por qué no se fomentan ciertos actos, con el beneficio que sería para todos”.

En similares términos se expresó el Grupo Popular, también en su perfil de Facebook, afirmando: “Al teniente alcalde, senador y concejal de Fiestas de nuestra ciudad le gusta este tuit. ¿Se puede tener tan poca sensibilidad? Primero porque todos deseamos (excepto él) que jamás se repita una Semana Santa como la que hemos pasado con gente muriendo cada día; segundo, por respeto a Peñaranda y los peñarandinos que hemos sufrido por no poder celebrar nuestra Semana Santa, hermandades, banda de música, cofrades y sacerdotes y tercero, por nuestra hostelería y comercio que han sufrido y están sufriendo las consecuencias. No se puede permitir que un representante de nuestro Ayuntamiento le dé igual nuestra Semana Santa y nuestra gente”.

Por su parte, Fran Díaz salió al paso de la polémica y explicó que “es una cuenta de Twitter basada en la ironía y en el humor. Desde luego todos hemos pasado muy mala Semana Santa como para entender que yo puedo compartir semejante barbaridad que desde luego no está dicho en mi propia boca, porque si lo pensase así lo habría escrito yo directamente con mi cuenta de Twitter y simplemente es un like (me gusta) a una cuenta de humor, repito basada en la ironía”.

El senador añadió que “viendo que podía haber dañado la sensibilidad de algunas personas he quitado el me gusta y lamento si alguien lo ha entendido de una manera que desde luego no comparto, como así se lo he hecho saber también al párroco y al presidente de la Hermandad de Cofradías. Cualquier persona que me conozca, sabe que no pienso eso”.