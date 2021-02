El ‘sello salmantino’ en la música de ‘El Internado: Las Cumbres’ y de la Expo de Dubai

El salmantino Víctor Reyes ha puesto música a la Expo de Dubai, que se anuncia como el espectáculo más grande del mundo y tiene prevista su apertura entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2022, un acontecimiento en el que se espera que se den cita cita más de 25 millones de visitantes. “Ha sido un trabajo muy estimulante. Usan una tecnología que me ha maravillado. También estoy asombrado con los edificios que han levantado. Ha quedado una Expo muy bonita. Una de las primeras cosas que quiero hacer en otoño es irme a Dubai y disfrutar de lo que hemos hecho. Acabamos el trabajo a tiempo cuando la apertura estaba prevista para octubre de 2020. No hemos podido grabar en Londres por la pandemia, pero ha quedado fenomenal”, dice el compositor.

Víctor Reyes comenzó el trabajo en el confinamiento y ha trabajado online. Los músicos grababan en sus estudios y enviaban al salmantino su trabajo. “No pudimos reunir una orquesta con 80 músicos y 20 técnicos, pero me encanta lo que hemos hecho ahora que hay soluciones técnicas para estos problemas logísticos que ha provocado la pandemia”, explica el compositor. El salmantino ya ha estado en la Expo, pero sin ir a Dubai. La música del evento fue confiada, tras un concurso internacional, a una empresa de Sevilla. El compositor visitó sus oficinas: “Me pusieron un casco virtual y estuve moviendo físicamente por los edificios en los que teníamos que hacer proyecciones para la música. Y hemos tenido que hacer música para espacios que no se pueden describir con palabras: entras en un pabellón con proyecciones en 360 grados de panavisión; tú te mueves y la música que suena depende de lo que tú haces. Es la realidad virtual”.

Víctor Reyes ha aprendido a manejarse con nuevos instrumentos. “Cuando estaba con la música para el pabellón de Arabia Saudí, me dijeron: esta pieza no suena a saudí, suena a egipcio; te mandamos una grabación. Y te das cuenta de que no tiene nada que ver lo saudí con lo egipcio, aunque todo sea árabe. Fue como si un americano que vive en California compone música para una Expo sobre España y le pusiera música mexicana”, explica el salmantino. “Me encantan este tipo de trabajos, que no son componer viendo a los actores en la pantalla, y cuando ellos se callan, entras tú con la música”, relata.

Además de la Expo de Dubai, Víctor Reyes ha compuesto en los últimos meses música para la película “La noche”, de José Luis Acosta, que fue la única producción que se rodó en EEUU durante la pandemia, y para “Besos al aire”, la serie de dos episodios protagonizada por Paco León y Leonor Watling y producida por Mediaset España, que se estrenará en Star en Disney+ el 26 de marzo.

Y en Amazon Prime Vídeo se está emitiendo ”El internado: Las Cumbres”, también con música del compositor salmantino. Hay intriga, terror y un mundo adolescente en esta serie dirigida al público joven. “Hay que expresar sentimientos de chavales y adultos. Suceden cosas de una índole fantástica y misteriosa. Musicalmente, la serie tiene varias tramas distintas en las que se mueve la banda sonora. Hay un elemento de terror gótico, con ese instituto, el monasterio de Irache (Navarra) que está en las cumbres, con la niebla y los cuervos, y un bosque misterioso. En una de las tramas una de las alumnas toca el piano y existe un misterio parecido al del libro de Lois Duncan “Down a Dark Hall” y por eso ha habido que componer algunas piezas antes del rodaje: porque la actriz y los coaches tenían que tocar para rodar las escenas. La música es la clave de cómo se resuelve uno de los misterios”, pormenoriza Víctor Reyes.