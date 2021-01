El sector del disfraz se ahoga sin Carnaval

Cada año esperan como agua de mayo la cita de los Carnavales para registrar sus mejores datos de ventas. Esta será la primera campaña en mucho tiempo en la que las tiendas de disfraces de Salamanca no van a experimentar dicha subida de ingresos. La inquietante evolución de la pandemia en todo el país ha hecho que esta fiesta también se caiga del cartel oficial, provocando un estancamiento total del sector. “Está todo absolutamente parado. Las previsiones de ventas de disfraces son prácticamente nulas”, comenta Javier González, encargado de una de las pocas tiendas físicas de esta temática que quedan en la capital.

En años anteriores por estas fechas los salmantinos ya hubieran ojeado algún modelo, pero a tres semanas para el arranque de lo que sería el Carnaval de 2021, no ha habido movimiento alguno. Tal es la situación, que varios encargados coinciden en que la escasa inversión que ellos mismos han hecho en esta campaña. “No hemos comprado absolutamente nada”. “Ya se ha suspendido casi todo. Lo único que queda es algún colegio que vaya a organizar algo”, matiza González. De ahí que, desde los establecimientos no es que no se atrevan a hacer previsiones, sino que directamente califican esta campaña como perdida.