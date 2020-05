“El sector de la patata se puede ir a pique con la crisis”

A pesar del mal momento que vive el sector, agravado aún más con la pandemia del coronavirus, el agricultor Jesús Cámara, natural de Cantalpino , no ha variado su rutina diaria durante estos dos meses. Ha seguido con su actividad y no ha desatendido en ningún momento las labores del campo. “Y mira que estamos mal, pues esta crisis está repercutiendo en muchos sectores”, subraya este agricultor. Y uno de ellos es el de la patata, al que dedica buena parte de su faena Jesús Cámara. “ El sector se puede ir a pique ; el cierre de la hostelería nos está haciendo mucho daño y aunque haya aumentado el consumo en los hogares no compensa lo que hemos perdido”, apostilla.

Y como no hay mal que por bien no venga, la otra cara de la moneda ha sido la reducción del gasto en gasóleo, tras su caída en los mercados —que contribuirá a abaratar costes—, así como la proliferación del espíritu de colaboración entre los ciudadanos. Y de esto sabe mucho Jesús Cámara, quien encabezó la cuadrilla de agricultores que con sus tractores en ristre desinfectaron las calles de Cantalpino. “ Repasamos el pueblo hasta cinco veces; ahora es el Ayuntamiento el que se encarga de las desinfecciones ”, señala este agricultor, a quien su afán colaborativo le ha llevado también a participar con el Ayuntamiento en el arreglo de los caminos del municipio. “Aunque te dé más trabajo, hay que moverse y seguir”, apostilla. Y es que Jesús es de los que piensa que en este sector hay mucho “llorón; siempre nos estamos quejando, pero no he visto a ningún agricultor que se haya arruinado”, concluye.

Y es que la pandemia no solo ha incidido en el rendimiento de su trabajo, sino que también ha afectado a su vida personal. “Mi mujer, que trabaja en una residencia de mayores, ha estado un mes aislada en casa contagiada por el virus; mis dos hijos y yo tal vez lo hayamos pasado también, aunque no hemos tenido síntomas”, señala Jesús, quien, a pesar de la falta, reconoce haberse “apañado bastante bien” con sus hijos. “Se desenvuelven muy bien”, apostilla.

Lleva el campo en la sangre. Se crió entre vacas y cerdos y su abuelo le enseñó buena parte de lo que hoy conoce del mundo de la ganadería. Ingeniera agrónoma, hace seis años decide seguir con la tradición familiar y tomar el relevo de su padre en la explotación que mantienen en Ledesma. Desde entonces, Rocío García lleva el peso del negocio y su labor está siendo productiva y muy reconocida en el sector. “Trabajaba en Londres, lo dejé todo y me vine a Salamanca. El cambio de vida fue total, pero no me arrepiento, aunque reconozco que echo de menos aquello”, señala esta joven ganadera.

Con ideas frescas y, en ocasiones, un tanto revolucionarias, a Rocío García la llegada de la pandemia del coronavirus no le ha cambiado en exceso la vida. “Sigo haciendo lo mismo”, comenta. Y es que su paso por una industria farmacéutica la llevó a adoptar una serie de rutinas que ahora le han venido muy bien. “Allí, el uso de mascarillas era algo habitual, así como los guantes y los geles; también lavarse mucho las manos y no tocarse la cara. Es decir, todo lo que se aconseja ahora mismo”, anota esta ganadera, quien reconoce que la rutina de trabajo no ha variado. “Todos los días he ido a la explotación porque los animales también comen. Algunos días me paraba la Guardia Civil en la carretera y no entendía que tuviera que ir todos los días a cuidar del ganado; esto me demuestra que hay un gran desconocimiento de este sector”, apostilla.

En cuanto a la incidencia de la crisis en el sector agroalimentario, Rocío García es consciente de que le ha hecho bastante daño, pero por encima de todo lo que más la indigna es el hecho de que “los ganaderos y agricultores seamos el escudo de contención ante cualquier alteración en la cadena alimentaria; esto es lo realmente grave”, subraya esta ganadera, consciente de que el sector también debe buscar una renovación y nuevos nichos de mercado. “Y si eso exige cambiar la situación a la hora de vender, habrá que hacerlo”, aclara.

Aunque reconoce que esta incidencia servirá para remover conciencias, no cree que sea algo duradero, sino más bien pasajero. “En cuanto nos den circo y fieras, como en Roma, todo lo demás se olvidará”, afirma, al tiempo que reclama “más especialización” y “más unidad” en el sector. “Lo tenemos todo, pero nos falta movernos y actuar como un bloque. Es un trabajo muy bonito, aunque poco valorado, del que se podría vivir y dar más puestos de trabajo. Para eso tenemos que romper con esa burbuja en la que estamos metidos y eso no es fácil en un sector tan hierático y estacional”, concluye.