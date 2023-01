El salmantino que vive con animales exóticos: “Mi casa parece el Arca de Noé”

La pasión que Cristian García tiene por los animales va mucho más allá de lo que todos pueden creer. La conexión que tenía con ellos cuando era pequeño le ha llevado a dar cobijo a 14 especies distintas en su casa. Tanta es la afinidad que tiene con ellos que, a día de hoy, no se imagina una rutina sin sus serpientes, sin sus lagartos, sin sus hurones, sin su conejo, sin el pájaro que hace un tiempo se encontró en la calle sin plumas y perdido o sin sus ratas, entre los muchos animales con los que convive en casa.

“Esta pasión hizo que me formara como técnico auxiliar de animales exóticos y como técnico auxiliar de veterinario de gatos y de perros y, ahora, para ampliar mis conocimientos, voy a estudiar un máster sobre la dermatología y la radiología de todo tipo de animales. Este mundo es muy bonito porque nunca dejas de aprender. Por eso, hay que cuidarlo y no explotarlo. Con la nueva ley, no se va a cuidar”, asegura Cristian García, que se muestra totalmente en contra de la nueva normativa que entrará en vigor sobre el bienestar de los animales.

“Cuando se trate de animales, siempre pondré mi granito de arena. Espero que la nueva ley no salga hacia adelante y, si sale, espero que salga con respeto. ¿Por qué prohíben la compra de animales de compañía y excluyen de esta lista a los peces? ¿Acaso son seres inertes o piedras?”, afirma este salmantino que confiesa tener miedo de lo que puedan obligarle a hacer con sus 14 animales o de, directamente, perderlos.

“Espero que no me toquen a mis animales porque yo lucharía hasta el final por ellos. Mis animales son mi familia y, si se prohíbe la cría de algunos, muchas de las especies que tengo en casa no podrían comer”, recuerda Cristian García, que, además, asegura que el sinfín de medidas promovidas por el Ministerio de Derechos Sociales en esta normativa derivará en un aumento del contrabando: “Va a haber más mercado negro. Cuanta más libertad tengan los animales, mejor. Cuanta menos libertad tengan, peor. Eso va a ser así siempre por muchas normativas que salgan. Todo animal necesita el cariño de un ser humano. Esta ley va a suponer un atraso importante dentro de todo lo que hemos conseguido”.