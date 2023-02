El ‘salmantino’ que viaja al pasado para estudiar el sistema de medición de la Antigüedad

En este estudio, Luis Castaño apunta, además, que la instauración del actual Sistema Métrico Decimal encontró mucha resistencia en la época, ya que sus unidades (metro, centímetro y otras) eran muy contrarias a las unidades antropométricas del Sistema de Medidas Antiguo (codo, palma, dedo y otras) y no eran fáciles de comprender de manera intuitiva. Estas dimensiones tenían como unidad central el canon original, un hombre en T de 1,80 metros en cuadrícula, que se sumaba a otras menores como el codo (45 centímetros actuales), el pie (25,65 centímetros), la palma (7,5 centímetros) o el dedo (1,8 centímetros), entre las que también estaban otras más pequeñas como el pletro, el estadio o la milla.

El Hombre de Vitruvio ha sido la pieza clave del estudio que ha emprendido Luis Castaño. Para demostrar su importancia, este ‘salmantino’ imprimió una copia a escala real del documento de Leonardo y, siguiendo una regla de medidas que el autor dejó en el manuscrito, dibujó una cuadrícula. “Decidí medir el dibujo y me encontré con que el lado del cuadrado medía exactamente 18 centímetros. Me resultó curioso que, en pleno Renacimiento, cuando aún no existía el sistema métrico que usamos ahora, el cuadrado que dibujó Leonardo midiera exactamente 18 centímetros, ya que, extrapolado a escala real, equivalía a un hombre de 1,80 metros”, asegura Luis Castaño, que, a día de hoy, sigue luchando por hacer llegar este “descubrimiento” a los expertos, ya que, hasta ahora, nadie ha abierto su puerta ni ha estado dispuesto a reunirse con él, dado que “no pertenece a ninguna universidad ni a ningún centro de investigación”.