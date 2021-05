El salmantino que sueña con ser carnicero tras 22 años trabajando en bares

Tomás tiene 45 años y una trayectoria de 22 como profesional detrás de barras de bares de referencia en Madrid. Ha tenido mellizos y sueña con volver a empezar en Salamanca, pero esta vez en el sector cárnico: “Es el momento idóneo para dar un cambio en mi vida o continuar para siempre en lo mismo”. Quiere tiempo para su familia y para estar con sus niños de dos años. Recuperar los sábados y los domingos. “Llevo toda mi vida perdiéndome los bautizos, las celebraciones y las fiestas porque tenía que trabajar”. Está a tan solo tres semanas del principio de su sueño: acabar el curso de Cárnicas en el Centro Nacional de Formación Ocupacional de Salamanca del Ecyl y comenzar las prácticas. Cree que serán en una carnicería de Santa Marta de Tormes, pero aún no se han asignado las empresas.

Trabajó en la cervecería Santa Bárbara, la más antigua de Madrid; en un restaurante catalán, también de la capital española; y en el Asador Velate, donde uno de sus clientes habituales es el director a nivel nacional del Corte Inglés. Pero se quedó sin trabajo y su mujer también para dedicarse de lleno a sus niños. “Hace dos meses que se me acabó el paro y no me dan ayuda porque cobramos el alquiler del piso de Madrid, que ahora es el único ingreso de la familia”, confiesa Tomás, a quien le han negado cualquier ayuda precisamente por tener esa renta.

“Es un buen chico y tiene disposición, que es la asignatura principal para encontrar trabajo”. La que habla es su profesora, María Isabel Pérez, una mujer con las manos curtidas en las labores del despiece y procesado de las carnes. Ahora tiene a 11 alumnos a su cargo, cuatro chicos y siete chicas que aprenderán a despiezar, fundamental para trabajar en Guijuelo, además de corte para venta al público y procesado de cárnicas para ser empleados en una carnicería. “Mi primer objetivo es que aprendan a mover la muñeca, a manejar el cuchillo y a adquirir ese juego en la articulación fundamental para despiezar”, comienza María Isabel, en medio de una sala similar a la de las fábricas guijuelenses. Tomás y sus compañeros aprenden ahora a cocer jamón, a elaborar bacon y a innovar con las tartas de carne. También a embuchar lomos, a elaborar longanizas y hasta embutidos sin lactosa. Además, saben etiquetar productos, incluyendo el valor nutricional. De la base a lo más especializado del mundo de las cárnicas para salir al mercado como mano de obra sobradamente preparada.