El salmantino que se ha alzado con una medalla de plata en la Olimpiada Matemática Española

Apasionado de la Física, Nicolás Maíllo Gómez ha demostrado ser un genio de las Matemáticas. El estudiante del Colegio Maristas ha representado con gran éxito a la Universidad de Salamanca en la LVIII Olimpiada Matemática Española, competición en la que se ha alzado con una medalla de plata tras su celebración en la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida.

“Estoy muy satisfecho con la medalla de plata porque es algo que no tenía previsto. Me interesan mucho las matemáticas, pero en este caso fui de forma algo improvisada”, explica el joven de 16 años, uno menos, e incluso dos, que la mayoría de los estudiantes con los que competía pues, debido a sus excelentes resultados, el pasado año las autoridades educativas acordaron que avanzara un curso, de forma que pasó directamente a 2º de Bachillerato.

“En la Olimpiada no utilizan conceptos matemáticos muy diferentes de los de Bachillerato, la diferencia está en que la forma en la que se plantean las preguntas, principalmente demostraciones dirigidas a aplicar los conceptos estudiados de los que ya tenemos una base amplia”, explica el brillante alumno y aclara: “La dificultad está en inventar o descubrir el camino al que llegar. Hay que improvisar, aplicar lo que sabemos y construir la respuesta a partir de lo que tenemos”.

En esta olimpiada se han repartido 6 oros, 12 platas y 18 bronces, así que Nicolás Maíllo está entre los 18 mejores alumnos en Matemáticas, una pasión que comenzó cuando tenía 11 años, pero a raíz de la Física, y más en concreto de la divulgación científica. “Me acerqué a la Física por canales conocidos de Youtube y a partir de ellos descubrí otros. También he leído algunos libros de divulgación científica”, explica el joven y refleja su pasión por estas disciplinas cuando afirma: “Las Matemáticas y la Física están especialmente relacionadas y ambas son totalmente necesarias”.

A las puertas de la EBAU, el estudiante del Colegio Maristas Champagnat, que antes de formó en las Siervas de San José, señala su interés por la investigación relacionada tanto con las Matemáticas, como con la Física Teórica y Fundamental. De momento se orienta hacia el grado en Física, “es mi prioridad”, asegura a la vez que recuerda la dificultad de entrar en el doble grado en Física y en Matemáticas, aunque si llegado el momento tiene la nota necesaria, se lo planteará.

“Este curso requiere bastante estudio, pero también dedico tiempo a otras cosas, así que estoy contento porque tengo más tiempo libre del que esperaba”, reconoce Nicolás Maíllo que señala entre sus aficiones la música, en concreto toca el piano, y también le gustan los idiomas, aunque comenta: “Ahora no tengo mucho tiempo, pero me gusta practicarlos”. De momento sabe español, inglés y francés y está empezando con el alemán. También para relajarse practica natación.

Sobre su paso del último curso de la ESO a 2º de Bachillerato, el estudiante explica: “Pensaba que iba a ser más complicado, pero al final en los contenidos no he tenido muchos problemas y me he adaptado bien”. No es algo habitual, pero Nicolás Maíllo habla de ello con total naturalidad y así se lo explicó a sus compañeros a principio de curso. “Me hacen alguna broma con eso de que soy el más pequeño de la clase, pero nada más”, afirma entre risas y no oculta su capacidad para adquirir conocimientos: “Desde pequeño he tenido facilidad para los estudios, pero hay que aprovechar los recursos porque si aprovechas bien las clases ganas mucho, sobre todo las que tienen una base más conceptual si consigues entender en clase la explicación, ya lo tienes hecho. A mí me cuesta más estudiar Historia que Matemáticas”, reconoce.