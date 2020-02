El salmantino que pudo predecir la Revolución Francesa

Acuarela sobre la Toma de la Bastilla, pintada en 1789 por Jean-Pierre Houël

Entretanto Antonio Lázaro publicó varias novelas y dejó a un lado la décima. “Torres”, comenta, “me interesa y me fascina desde que hice la carrera de Letras. Pero nunca me centré mucho en estos versos, pensando que a lo mejor su predicción de la Revolución francesa era una atribución pintoresca y no era real. Como hay tantas cosas atribuidas a Torres igual que a su maestro Quevedo... Yo me había interesado por su obra satírica, su biografía, pero no profundicé en su faceta astrológica. Hace dos años volví a encontrarme con el papel y empecé a googlear. Vi que se estaba estudiando la producción astrológica de Torres con rigor académico. Y como no había aparecido esta décima hasta 1794 se pensaba que era un montaje postrevolución invocando la autoridad de Torres para frenar la entrada en España del virus revolucionario”. “Retomé el interés ”, añade, “porque se demuestra que hay un manuscrito previo al impreso en Barcelona en 1794. Y que la predicción no era un bluf”, dice el escritor y asesor técnico de la Consejería de Cultura de Castilla La Mancha.