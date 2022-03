El salmantino que logró la decimotercera mejor nota en el FIR: “Son muy pocas preguntas para evaluar toda una carrera”

junto al conocido examen MIR (Médico Interno Residente), el Ministerio de Sanidad convoca periódicamente las pruebas para otras especialidades vinculadas al ámbito sanitario. Una de ellas es la de Farmacéutico Interno Residente (FIR), con la que se obtiene la formación para ejercer como especialista en farmacia hospitalaria.

Este año, 23 aspirantes titulados en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca han logrado una de las 309 plazas ofertadas, un 7,44 por ciento.

–Ha conseguido muy buena posición en el FIR.

–La verdad es que yo no lo esperaba. El año pasado me quedé a escasas décimas de aprobar las oposiciones del Cuerpo Militar de Sanidad (CMS), en la que hay una parte muy similar al temario de FIR. Tengo vocación militar y me interesa la farmacia hospitalaria, por suerte son compatibles y complementarias: puedes ingresar en el CMS y hacer la residencia o ingresar con la residencia hecha. Consciente de ello, este año me presenté al FIR con lo estudiado el año pasado y 5 meses de repaso, así que podía esperar un buen resultado, pero no tanto. Este buen resultado se lo dedico a toda mi familia, que me ha ayudado en todos los sentidos, y en especial a mi madre.

–¿Se preparó en academia?

–Es un examen tipo test de temario abierto, así que pueden preguntar cualquier cosa, es inabarcable. Por ello considero que es imprescindible contar con el temario y experiencia de una academia que te proporcione unos apuntes actualizados y centrados en la línea que han ido preguntando años anteriores.

–¿Estudiaba a diario?

–Siempre he sido muy disciplinado, continué la rutina de la universidad, estudiando de 08:00 a 21:30. Dejaba 1 hora para comer y descansar y otra hora para andar o hacer deporte. Particularmente, la covid perjudicó mi manera de estudio, era estudiante de biblioteca y tuve que modificar mi rutina y aprender a concentrarme en casa.

–¿Qué ha sido lo más difícil en este tiempo de preparación?

–Creo que en estos exámenes donde te juegas todo en 4 horas lo más complicado es la incertidumbre. Haber sido un buen estudiante durante la carrera no te asegura nada. Creo que es un tipo de examen en el que el “poso”, es decir, el conocimiento remanente que tienes, es determinante, pero me parece que son muy pocas preguntas (200) para evaluar el conocimiento de toda una carrera.

–¿Tiene ya elegido hospital?

–No tengo nada decidido, barajo la posibilidad de Salamanca o algún hospital de Madrid.

–¿Esta vocación le viene por alguien cercano?

–Mi interés por farmacia hospitalaria nació durante las prácticas en el Hospital de Burgos.