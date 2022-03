El salmantino que ha recibido el premio como uno de los mejores profesores de España

Nacho Gago recuerda bien a “Doña Lola”. Es la profesora que más le marcó cuando estudió en el colegio Beatriz Galindo del barrio Vidal. Tras pasar por el instituto Lucía de Medrano decidió estudiar Ingeniería Química en la Universidad de Salamanca. Ya por entonces tenía una vocación muy clara por la docencia, algo que se fue acrecentando cuando, tras concluir la carrera, comenzó a dar clases particulares de Física y Química, tarea que compaginaba con su trabajo diario en un laboratorio. “Estuve cuatro años en aquel empleo y vi que aquello no funcionaba. No es lo mismo ir contento al trabajo, con que no es lo que te apetece hacer”, admite este salmantino, que este fin de semana ha recibido en Santiago de Compostela un importante reconocimiento como el quinto mejor profesor de España, de los ciclos de Secundaria y Bachillerato, otorgado por la fundación Educa-Abanca.

Tras abandonar su trabajo en el laboratorio, Nacho Gago optó por realizar el Máster de Profesorado. Una vez concluyó las prácticas comenzó a trabajar en el colegio Teresianas de Ciudad Rodrigo y desde hace una década lo hace en el mismo centro en Valladolid. “Ahora me siento satisfecho, pleno y contento conmigo mismo. Estoy en paz y duermo tranquilo”. Él es el profesor de Matemáticas, Física, Química y Tecnología de los alumnos desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato. “Me gusta el aprendizaje basado en proyectos porque sirven para cazar a esos chicos y chicas que están desmotivados con las Matemáticas o la Física”, reconoce. “Los que son buenos se motivan sí o sí, por eso los profesores debemos centrarnos en los alumnos más difíciles o aquellos que están pasando por un momento vital más complicado”, agrega.

En cuanto a su primer reconocimiento, el docente salmantino confiesa que fue toda una sorpresa aparecer en “top 5” de mejores profesores de España. “Son unos premios que no conocía, que son bastante prestigiosos. Te nomina un alumno sin que lo sepas y después te piden los méritos, los cursos impartidos, publicaciones, notoriedad, desarrollo de las clases... Hay un jurado que hace una baremación de entre los más de mil profesores nominados”, explica.

Nacho Gago es de esos docentes que transmite su pasión a los alumnos. Que va más allá del libro de texto. Que experimenta, que participa en concursos y proyectos fuera del aula, donde sus alumnos han conseguido premios. “Me gustan nuevos ámbitos, donde los alumnos vean que valoran su trabajo y que hagan cosas diferentes. Que tengan un aliciente”, subraya.

“La exigencia es importante pero yo exijo en función de las capacidades de cada uno. A uno que puede, le exiges más y a otro que hace el doble de trabajo para llegar a una nota más baja hay que premiárselo. Es personalizado”, explica el profesor.

Defensor e impulsor de un mayor acceso de las niñas a las carreras y asignaturas de Tecnología y Ciencias, Gago reconoce que aún queda camino por recorrer. “Veo que en Secundaria ya vienen condicionadas de que no quieren hacer esta rama”, explica.

Sobre las deficiencias de la enseñanza en España, el salmantino incide en la necesidad de “dar más importancia a la figura del profesor” y “darse cuenta de que el futuro del país depende de la educación”. “Antes, la figura del profesor infundía miedo y respeto, pero eso está cambiando y es diferente”, agrega.

En este sentido, Gago recalca la importancia de “educar en valores, tanto en casa como en el colegio” a las nuevas generaciones. También reconoce que es importante que los docentes “tengan formación continua” y salga de ellos mejorar, tanto en la escuela pública como en la concertada. “Eso no depende de la edad, sino de las ganas”, corrobora el premiado profesor salmantino.