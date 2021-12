El salmantino que ha conseguido dos premios Fin de Carrera

Por segunda vez, el salmantino Borja Alonso Pascua ha sido reconocido con el Premio Nacional Fin de Carrera que otorga el Ministerio de Universidades. Hace tres años recibió el galardón por sus estudios de Traducción y ahora se ha situado en lo más alto por su brillante expediente en Filología Hispánica, grado que concluyó en la Universidad de Salamanca el curso 2016-17. No ha sido hasta este mes, con cuatro años de retraso, cuando el Ministerio de Universidades ha hecho público el listado de premiados y Borja Alonso figura entre los que tienen la mejor puntuación con 14,17. “Cuando empecé la carrera de Traducción e Interpretación me di cuenta de que, aunque la formación de esta carrera es muy buena, yo necesitaba algo más humanístico, así que comencé a simultanear las dos carreras, la de Traducción e Interpretación y la de Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. Iba por la mañana a una facultad y por la tarde a la otra. Al final salió bien, eso sí, con mucho trabajo”, reconoce el brillante joven que continúa en la Universidad de Salamanca haciendo la tesis doctoral.

La excelente trayectoria de Borja Alonso viene de lejos ya que tuvo un Premio de Acceso, una beca de excelencia, fue Premio Extraordinario de Universidad, Mejor Expediente de Máster en la Universidad del País Vasco, donde cursó el máster en Lingüística Teórica, y obtuvo la primera plaza en su convocatoria de los contratos FPU. “Es fruto de mucho esfuerzo, pero también organización, no podía despistar ni un minuto libre, siempre tenía algo que hacer, aunque nunca he estudiado más allá de las nueve de la noche, eso sí, el fin de semana también estudiaba”, comenta el joven que, además, apunta que también ha tenido tiempo para divertirse, aunque de otra manera. “Soy poco fiestero, pero no por una carga de trabajo excesiva, sino porque no me atrae, yo prefiero un café por la tarde. En mis años de estudiante me he divertido, pero de otro modo”, reconoce.