El salmantino que enseñó a bailar a la aristocracia

El porte y los movimientos ágiles de Esteban Herrero le distinguen entre sus coetáneos de 89 años cuando sube la rampa del Multiusos tras recibir la segunda dosis de la vacuna. Su educación y un acento exótico al rematar las frases delatan su estancia en el extranjero. La elegancia para llevar vaqueros y un jersey de cuello alto ya ponen sobre la pista de un pasado que ha pivotado alrededor del arte. Gasta una sonrisa amplia de bienvenida que da paso a una vida en la que la pintura ha tenido un papel principal, los viajes y, sobre todo, el baile de salón.

Ha enseñado los secretos de la rumba y del chachachá en Barcelona, en Suiza y en Madrid, donde le abrieron las puertas de la mansión de la Marquesa de San Severo, Regina Sangro Gamazo, a través de la que creó un grupo selecto de alumnos entre los que se encontraba la aristócrata y empresaria Alicia Koplowitz, pero también Carmen Iglesias, la académica de la lengua que fue tutora de la infanta Cristina y preceptora del Rey Felipe VI.

Todo comenzó cuando sus padres, de Villarino, decidieron trasladarse a Fermoselle tras casarse. Allí explotaron una bodega, pero Esteban ya sabía que su futuro no estaba allí. “Nunca me gustó el campo, por eso después de la mili me fui a Barcelona”. Necesitaba adentrarse en el mundo artístico y la Ciudad Condal le permitió matricularse en la Escuela de Bellas Artes, donde estudió pintura, así como en la Escuela de Baile y el Instituto de Teatro. Todo mientras hacía litografías en un taller.

“Conocí a gente muy interesante, como Juan Tena y su famosa escuela de baile”, recuerda. Pero Barcelona se le quedó pequeña y tras conocer a unos amigos suizos se desplazó a Ginebra, sin saber que allí iba a crecer profesionalmente durante 29 años como profesor de baile.

“Por casualidad vi un anuncio de la reconocida escuela de baile Arthur Murray, que ya entonces tenía delegaciones en medio mundo”. Tras perfeccionarse y después de una década trabajando, montó su propio centro. “Se llamaba Escuela Internacional de Baile y llegó a convertirse en una de las más importantes de Ginebra. Tenía tres profesores y dos profesoras. Era realmente cara, con clases privadas que podían llegar a los 50 euros la hora, siempre de bailes de salón”, relata. En verano viajaba a Inglaterra para perfeccionar su técnica y aprender inglés. Abrió una delegación de su escuela en Francia, le dio tiempo a aprender italiano y a asistir a fiestas de la entonces conocida artista francesa Chez Regine, de cuya constancia le quedan fotografías en las que incluso aparece el exmarido de Carolina de Mónaco, Fhilippe Junot.

Su álbum está repleto de instantáneas de bosques y montañas alpinas, hacia donde atrajo a sus dos hermanos y nacieron sus sobrinas. Pero justo antes de los 90 sufrió una “fuerte crisis existencial” que le llevó a vivir tres años en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. “Iba y venía a Ginebra indeciso sobre mi futuro hasta que los monjes me dijeron que no podía continuar allí sin tomar los hábitos. No estaba hecho para esa vida y en 1989 me establecí en Madrid”.

Entonces creyó que iba a tener una tranquila vida de jubilado, pero se encontró con todo lo contrario. “Recuerdo aquella época como muy divertida. Echaba de menos el baile y abrí una escuela. Se llamaba Sala San Paul y por la noche abríamos al público. Una de mis alumnas fue la marquesa de San Severo, que me pidió formar un grupo reducido de alumnos en su casa”. Le invitaba a sus fiestas, de las que guarda fotos en las que aparecen políticos y personalidades conocidas de la época. “El catering era estupendo, con caviar y champan”, rememora Esteban mientras repasa las fotos.

En 2012 decidió establecerse en Salamanca, donde vivía su hermano que acababa de enviudar. Lo primero que hizo fue acudir a Cáritas, donde colaboró con lo que sabía: enseñar bailes de salón. “De todos los países de Europa en los que he estado me quedo con Suiza. Es limpio, ordenado y educado, pero la gente es demasiado seria. Del resto, me encantó Nueva York, donde estuve con mi hermano en 2019”. “He hecho muchas cosas porque siempre he sido muy curioso e interesado por lo que me rodea, pero también me ha gustado ser solidario”, recapitula Esteban, que camina por su casa repleta de recuerdos, pinturas y autorretratos con su firma. Está convencido de que el baile le ha ayudado con su buena salud y pasea sus recuerdos hasta la Plaza Mayor, donde cada día le gusta tomar un café a pesar del covid y de que, por la edad, “cada vez van quedando menos amigos”.