El salmantino que cumple 10 años en diálisis tras otros 20 con un trasplante de riñón

Este lunes cumplió 10 años conectado a la diálisis del Hospital de Salamanca. David Cubero lleva una década esperando por un riñón, pero con la dificultad añadida de que ya estuvo trasplantado anteriormente y eso le ha generado un alto nivel de anticuerpos que ahora le hace ser incompatible con todas las opciones que han ido surgiendo durante este tiempo. “Te puedes imaginar que la noticia de que puedas recibir un órgano sin importar que tu sangre no sea compatible con la del donante abre muchas esperanzas a mucha gente y ayuda a que al abanico de pacientes sea mucho más grandes”, expresa David Cubero.

Tiene 55 años, pero buena parte de su vida ha estado marcada por la enfermedad renal. Con solo 24 años ya fue trasplantado y la operación funcionó hasta que el órgano se ‘apagó’ de puro viejo. “Yo he estado 20 años trasplantado. El problema es que antes no existían los protocolos tan cuidadosos que hay ahora y a mí me trasplantaron el riñón de una persona que era bastante mayor que yo. Tendría más de 60 años, así que pude disfrutar de su riñón durante 20 años, pero al final el órgano se agotó”, explica.

David recuerda cómo su cuerpo empezó a advertirle de que más pronto que tarde tendría que volver a la diálisis: “Cuando el riñón deja de funcionar correctamente sube la proteína, se te inflaman los pies, la cara, sufres calambres... Hasta que un día el médico me dijo que había un desgaste natural y habría que quitar ese riñón”.

Actualmente David vive sin riñón y reconoce con entereza que está “vivo artificialmente”. “Yo llevo años sin orinar porque no tengo riñones. Estoy vivo por las máquinas, por la hemodiálisis. Sin riñones es imposible. Si no acudiera a la sesión imagino que moriría en tres o cuatro días”.

Durante esta década ha recibido tres llamadas para someterse a pruebas y comprobar la compatibilidad del donante: “Cuando entré en la lista de espera, al haber estado trasplantado anteriormente vieron que se me habían generado muchos anticuerpos. Cuando haces los análisis cruzados se aprecian incompatibilidades serias y anticipan que ese trasplante no iría bien”.

Ahora permanece atento a las noticias que apuntan a esa futura técnica para ‘limpiar’ los anticuerpos del receptor y ser candidato a casi cualquier órgano. “Sabemos que la doctora Pilar está pendiente y he oído hablar de ese proceso que te hacen para eliminar los anticuerpos”, expresa, aunque una de las condiciones para este trasplante es presentar a un candidato vivo para donar. Dicho de otro modo: llegar con un órgano bajo el brazo.

“De una forma u otra espero recibir un órgano. Cuando llegue, llegará, pero hasta entonces vas renunciando a pasar tiempo con tus amigos y a hacer muchas cosas que tus limitaciones no te no te permiten realizar. Es bastante duro”, lamenta. Puede que algo cambie en 2022.