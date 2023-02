El salmantino loco por Los Beatles: tiene 4.500 piezas de la banda

La casa de José Ángel Martín alberga más de 4.500 piezas de los Beatles. “Aunque es difícil establecer un número concreto”, comenta. Entre los objetos se esconden discos, ropa y trajes de conciertos, complementos, muñecos, libros, revistas, películas, merchandising... “Antes lo tenía todo recogido en una habitación, pero ahora hay objetos repartidos por toda la casa, hasta en el pasillo”, manifiesta.

Para el coleccionista hay tres tesoros valiosos entre la colección. “Live in Japan”, un libro firmado por George Harrison de principios de los 90; “Another Day in the Life”, otro libro que contiene el autógrafo de Ringo Starr; y un ladrillo original de The Cavern, el club donde tocaron unas 300 veces. “Cavern Club se demolió en los años 80 y se pusieron a la venta 5.000 ladrillos. Yo pagué 220 euros por uno de ellos, pero actualmente están valorados entre 600 y 1.000 euros”, explica.

Recientemente ha añadido nuevas piezas de coleccionismo. Se trata de material relativo a la visita del grupo musical a España en 1965: prensa de la época, entradas, flyers... de los conciertos que dieron el 2 y 3 de julio en Madrid y en Barcelona. “Varios coleccionistas y vendedores nacionales me ofrecieron esos materiales en cuanto se enteraron que tengo en mente realizar una exposición”, comenta.

El último “tesoro” lo adquirió en diciembre y es una caja con 80 singles de Paul McCartney. “Fue una tirada de 3.000 unidades y se agotó ese mismo fin de semana que salió a la venta, a pesar de tu coste”, relata.

Para José Ángel Martín el coleccionismo es un estilo de vida. “A mí me gusta mucho buscar objetos y conseguirlos, pero no solo recopilo piezas, sino también experiencias y son con las que me quedo por encima de todo. El salmantino ha viajado a Liverpool, la ciudad natal de los integrantes, para visitar sus casas, el Cavern Club o los sitios que frecuentaban los artistas. “También he bebido cerveza en los locales donde ellos lo hacían”, concluye.