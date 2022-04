El salmantino con tercer puesto en las oposiciones a notario cuenta el secreto de su éxito

Hijo de notario, a Alberto Pérez Rodríguez desde pequeño le rondó por la cabeza esta profesión. Solo tres años después de terminar la carrera logró su objetivo situándose entre los mejores de su promoción.

–Con 25 años aprobó las oposiciones a notario, un récord ¿no?

–Un récord no, pero sí es cierto que fui uno de los más jóvenes de la promoción y, siendo realistas, no es frecuente con esa edad sacar la oposición, por ello me considero muy afortunado del logro conseguido. El secreto no es otro que un enorme esfuerzo, constancia y sacrificio desde el primer momento.

–Sacó las oposiciones en tres años cuando la media son cinco o más, ¿cómo se preparó?

–Efectivamente, la media de los que aprueban estas oposiciones se sitúa en una cifra alrededor de los cinco o seis años. Ello se debe no sólo al alto nivel de exigencia, sino también a que son oposiciones que se convocan cada dos años, regularmente, eso sí. En la preparación cuentas con un “preparador” que suele ser otro notario, aunque también puede ser un registrador de la propiedad dada la similitud entre ambas oposiciones, sin embargo, el papel fundamental, como no puede ser de otra manera, lo tiene el opositor. En mi caso, estudiaba seis días a la semana y dedicaba, en los primeros meses, unas 8-9 horas diarias. Más adelante, ya en proceso electivo, subí el ritmo hasta 10-11 horas. Finalmente, cuando se acercaban los exámenes, llegué a estudiar hasta cerca de 14 horas diarias.

–En Medicina los estudiantes recurren a academias que tienen mucha fama, ¿sucede lo mismo en las oposiciones de notario?

–No son oposiciones comparables, principalmente por el modo de prepararlas y por el tiempo que suelen exigir. Por un lado, las oposiciones a Notarías seguramente sean más autodidactas, la función de la academia de preparación consiste en suministrarte el temario, que debes perfilar a tu gusto y adaptar, y en asignarte un preparador que te “toma” los temas, te hace indicaciones y te suministra pautas y consejos. Por otro lado, el examen no es tipo test, sino que tenemos dos pruebas orales ante un tribunal, pruebas que tienen como característica fundamental la exigencia de literalidad en los preceptos de diversos cuerpos legales como el Código Civil o la Ley Hipotecaria, y un examen práctico consistente en la realización de un dictamen jurídico que posteriormente debe leerse ante el tribunal. Los exámenes, además, son eliminatorios. En mi caso, ante la ausencia de academia y de preparadores en Salamanca, acudí a una de las academias más grandes de Madrid.

–Fue tercero en su promoción ¿qué puntuación sacó?

–La puntuación en estas oposiciones cambia de promoción en promoción. En mi caso, en el primer examen oral saqué la mejor nota de mi tribunal –junto con otro opositor y actual compañero— y en el tercer examen, el del caso práctico, obtuve también la puntuación más alta de mi tribunal, en este caso en solitario. Obtener una puntuación más alta te permite elegir un mejor destino para comenzar tu ejercicio profesional, pero, por lo menos en mi caso, no era el objetivo principal, simplemente quería aprobar.

–¿Tenía claro que quería ser notario o se planteó otras opciones?

–Siempre, desde muy pequeño, había rondado por mi cabeza la idea de ser notario. Seguramente influya mucho el hecho de que mi padre también lo sea. Además, tengo muchos familiares que forman parte de otros cuerpos del funcionariado público. La decisión final la tomé en tercero de carrera, una vez había podido comprobar qué ramas del Derecho eran las que más me atraían. Algunos opositores que lo tienen tan claro comienzan a preparar las oposiciones ya durante la carrera, pero no fue ese mi caso. A día de hoy, después de prácticamente un año y medio de ejercicio profesional, siento una gran pasión por esta profesión, es un trabajo que te permite estar en contacto estrecho con los problemas cotidianos de la gente. Sí que es cierto que por su similitud en cuanto al temario barajé la opción de ser registrador de la propiedad, ahora bien, creo que encaja más con mi forma de ser y de ver y entender el Derecho la figura del notario.

–Sus buenos resultados vienen de atrás pues ya obtuvo muy buenas notas en la carrera, ¿no?

–Sí, recibí la mención de “Premio extraordinario de fin de Grado”. Estudiar es algo que siempre me ha gustado y nunca me ha costado, salvando ciertas etapas de la oposición en las que la exigencia y el ritmo que debía seguir hacían que llegara al máximo.

–¿Y siempre supo que quería estudiar Derecho? Supongo que tuvo muy buena nota en la EBAU, ¿no se planteó otras opciones?

–Nunca me planteé otras opciones que no fueran estudiar Derecho. Es verdad que durante el Bachillerato saqué también buenas notas, pero realmente, una vez comencé a estudiar la carrera de Derecho, fue cuando encontré mi verdadera vocación.

–La imagen de los notarios suele estar asociada a hombres mayores, en despachos antiguos... ¿es una imagen irreal?

–Desde luego que lo es. Por un lado, cada vez hay más mujeres en el cuerpo, en la última promoción, a la que yo pertenezco, diría que un 60% fueron mujeres y un 40% hombres. Por otro lado, quizás en las notarías de ciudad, que al fin y al cabo son las que más afluencia de gente tienen, es cierto que los notarios pueden tener una edad algo más avanzada, ya que lo normal en esta profesión es empezar la carrera profesional por localidades más pequeñas hasta que finalmente puedes acceder a una ciudad de mayor tamaño.

–Los notarios son fundamentales en la vida actual.

–Los notarios, desde siempre, han participado en muchos de los actos más relevantes en la vida de las personas: adquirir nuestra vivienda, constituir nuestra empresa, disponer de nuestra última voluntad vía testamento, etc. Siempre hemos sido un pilar fundamental en la garantía de la seguridad jurídica preventiva de nuestro país. Además, en los últimos años estamos asumiendo nuevas funciones que nos obligan, como no puede ser de otro modo, a estudiar y a mantenernos actualizados. Los notarios estaremos justificados mientras le sigamos siendo útiles a la sociedad, adaptándonos a los retos actuales.

–La Notaría es una institución peculiar ¿no?

–Es una institución híbrida. En el Estado español los únicos que tenemos ese régimen híbrido somos notarios y registradores de la propiedad, con la diferencia de que los registradores no tienen competencia entre ellos, pero en el caso de los notarios se puede acudir a cualquier notario de España, salvo para cuestiones muy concretas. Somos funcionarios públicos en el sentido de que cobramos lo que el estado nos dice y el número de notarías en cada lugar está fijado, pero por todo lo demás somos profesionales, contratamos nuestros propios empleados, cotizamos como autónomos, soportamos y devengamos IVA y competimos por conseguir más clientes dentro de la legalidad porque no podemos poner otros precios, pero sí prestar un mejor servicio.