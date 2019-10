El salmantino Antonio García Marcos, doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá

Antonio García Marcos (Salamanca, 1953), fundador de Teldat, primera empresa europea en el diseño de equipamiento de acceso para redes corporativas, se convertirá en el primer ingeniero de Telecomunicación investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares. Será el día 25 de octubre en el paraninfo de la universidad alcalaína y actuará como padrino, José Antonio Portilla Figueras, director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá.

La investidura de García Marcos responde a su destacada trayectoria empresarial, que ha corrido en paralelo a una vinculación permanente con la institución de enseñanza superior.

“Me siento emocionado por el doctorado honoris causa que me concede la Universidad de Alcalá de Henares”, ha declarado Antonio García Marcos y ha añadido: “Quiero agradecer a su rector, José Vicente Saz Pérez, así como al claustro de profesores, esta distinción que la entiendo como consecuencia de la vinculación permanente que he mantenido con la Universidad desde el año 1971 y el afán de fomentar la relación Universidad-empresa que cada vez se plantea como más imprescindible para lograr el desarrollo económico y social de nuestro país. Mi agradecimiento también a quienes me han ayudado en ese empeño”.

El inminente doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares realizó los estudios previos a comenzar la universidad en el colegio Marista Champagnat de Salamanca. A los 18 años, en 1971, se trasladó a Madrid para iniciar estudios de Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT). Está casado y es padre de tres hijos.

En 1978 se incorporó al cuerpo docente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en calidad de profesor no numerario, encargándose durante cuatro años de impartir las asignaturas “Análisis de los circuitos” y “Procesado Digital de la Señal”. De forma paralela realizó los cursos de doctorado.

Poco después, en 1985, García Marcos fundó Teldat de la que es presidente. La empresa ha venido creciendo ininterrumpidamente desde su creación en base a sus desarrollos, pero también ha acometido inversiones en otras compañías, la más importante fue la adquisición de la alemana Bintet Elmeg en 2012, lo que le ha permitido ser un referente en Europa. En Latinoamérica dispone de filiales y en el resto del mundo trabaja con distribuidores, en total está presente en más de 40 países. Se trata, como consecuencia, de una compañía global, presente en las principales operadoras y empresas, en sectores como el financiero, utilities, retail y transporte. En 2018, la compañía facturó 66,3 millones de euros, de los que el 13% lo dedicó a I+D+i.