El salario en Salamanca creció en 2018 pero por debajo de la media nacional

El salario medio en Salamanca volvió a subir en 2018 y por cuarto año consecutivo. Un incremento que permitió a la provincia recuperar el nivel de sueldos anterior a la crisis económica. Sin embargo, no todo es positivo. Por un lado, el poder adquisitivo aún no se ha recuperado, ya que los precios de productos y servicios no bajaron durante la recesión tanto como los ingresos de los trabajadores e incluso muchos, incluso, han ido aumentando progresivamente —la energía por ejemplo—.

También hay que tener en cuenta que la recuperación de los salarios en Salamanca tiene una intensidad inferior a la del conjunto del país, por lo que la diferencia con el sueldo medio nacional continúa ampliándose.

El informe del Mercado de Trabajo y las Pensiones elaborado por la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones de la Renta constata que los ingresos de los trabajadores salmantinos ascendieron hasta los 18.647 euros al año en 2018.