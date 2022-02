El ruego de los médicos de familia: sacar la burocracia de las consultas

Los médicos de familia de Salamanca calculan que más de una tercera parte de su jornada laboral se ‘pierde’ en tareas burocráticas y papeleo que nada tienen que ver con la atención al enfermo.

“Por desgracia cada vez son más tareas burocráticas las que debemos atender, cuando la tendencia debería ser la contraria”, lamenta el responsable de Atención Primaria de CESM Salamanca, Juan Manuel García Paíno. Pero, ¿cuál es esa burocracia a la que se refieren los médicos de familia de todo el país?

“Ya teníamos asumida una tarea bastante ardua que son los partes de baja y de alta, pero con el covid y las cuarentenas de solo siete días esa labor se ha multiplicado por 1.000. Ya no hablamos de un trabajador que se ha caído de un andamio y que pasa una vez al mes. Ahora todas las enfermedades derivadas del covid se consideran accidente de trabajo, así que tienes que tramitar una baja y una alta en el mismo acto. Y son miles”, detalla Paíno.

Desde el centro de salud Miguel Armijo ejemplifican que “firmas una baja el día 1 y ya tienes que dejar firmada el alta para el día 7, pero todo esto sin haber visto al paciente. Son continuas llamadas telefónicas que poco tienen que ver con atender una enfermedad, puesto que la mayoría de estas personas están asintomáticas. Miles de llamadas a personas que no están como una rosa. ¿Eso lo tiene que hacer un médico?”, se preguntan.

Otro de las tareas burocráticas es la gestión del ‘sistema Crono’, donde se introducen todos los datos de la jornada laboral de los médicos: las ausencias de profesionales, los días que se ha trabajado, las vacaciones... “Por lo general lo suele hacer el coordinador del centro de salud, pero es un tiempo que hay que dedicar a esto en lugar de decirle a un paciente que pase a la consulta”, indican.

La lista de papeleos se completa con partes de embarazo, recetas y, sobre todo, el control de casos covid.

“Cada pocas semanas cambian los protocolos. Ahora te hacen apuntar los test de antígenos que se le ha hecho a un paciente, si ese enfermo tenía una PCR hecha, si estaban vacunados o no... Al final te pasa delante del ordenador más de diez minutos por cada paciente solo por temas burocráticos, pero a todo eso le tienes que sumar la atención al resto de patologías que no son covid, que existen, aunque no lo parezca”, afirman desde CESM.

Una de las últimas quejas en la que coinciden los médicos de familia es que el sistema informático que maneja Sacyl “es lento y tiende a dejarnos tirados en el peor momento”. “Hace poco más de una semana se cayó el módulo de bajas y cuando venía la gente a por la baja no se la podías dar”, lamentan.