El rockabilly llega a Salamanca con Rockin’ Hellfire

La programación cultural del Ayuntamiento para este fin de semana incluye el concierto de Rockin’ Hellfire el sábado en el Patio del DA2. Zlatko Tudja, Luis Prieto, Dani del Amo (Sr. Jabalí) y Mariano forman esta banda salmantina de rockabilly.

Desde 2011 llevan pisando los escenarios de toda España y parte de Europa en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia e Inglaterra. Además de ofrecer su potente directo, han acompañado en los escenarios como banda de apoyo a leyendas del rockabilly como Graham Fenton (Matchbox) y Cliff Edmonds (The Avengers), y también compartiendo cartel con los artistas más importantes de este género musical en diversos festivales nacionales e internacionales.

En 2016 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado “Follow us to the fiery depths of hell”, grabado en Coda Studios (Salamanca) y lanzado por la discográfica alemana Rebel Music Rec. En 2017 presentaron su segundo trabajo discográfico, un EP junto a Cliff Edmonds a la voz, titulado “I love my job”, que también fue grabado en Coda Studios de Salamanca y bajo el mismo sello discográfico. En octubre de este año cumplen 10 años en los escenarios y están inmersos en lo que será su nuevo trabajo discográfico.

El fin de semana se completa con nuevas funciones de las compañías de teatro salmantinas. Hoy viernes Komo pone en escena en el Patio Chico “Muñecas rotas (la casa de recogidas)”, recuperando la historia de las madres Adoratrices.

“Salamanca, un poema de amor desafinado”, de la compañía Edulogic Producciones, se pondrá en escena el sábado.

Y el domingo regresa al Patio Chico la propuesta dirigida a los niños “Tres peques muy grandes”, de la compañía Saldaña y Carioca, basada en la infancia de Lázaro de Tormes, Juan Picornell y Francisco de Solís.