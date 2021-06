Quedan tres días para que los españoles puedan quitarse la mascarilla cuando salgan a la calle. Para muchos es una liberación, para otros una temeridad y para los expertos existe una preocupación, pero argumentada.

El internista del Hospital de Salamanca, Miguel Marcos, cree que es una decisión “lógica”, que se puede sobrellevar “con sentido común” y que, muy posiblemente, genere “un pequeño rebrote”.

“El riesgo de contagio en exteriores es muy pequeño y la utilidad de la mascarilla en exteriores se basa, sobre todo, en evitar el riesgo de encontrarte en una situación en la que sí se necesite (aglomeraciones sin distancia de seguridad, tener que entrar en un espacio cerrado, etc.). Por tanto, aunque es lógico también que se relajen progresivamente las medidas preventivas al mejorar la situación, hay que recordar que todavía hay una buena parte de la población no vacunada y que tenemos que mantener la precaución. Suprimir la obligatoriedad no quiere decir que no haya que usarla, y sigue siendo necesaria si no es posible mantener la distancia de seguridad y, por supuesto, llevarla siempre por si vas a transitar por interiores o acudir a ellos”.

El profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública, José Antonio Mirón, entiende que la medida es precipitada y apunta a que habría que esperar “a que se llegue al 70% de la cobertura vacunal en España, que son 33 millones de personas con la pauta completa”. Mirón Canelo advierte de nuevas olas “por adelantarse” y hace un llamamiento a “promocionar la calma en la población” en lugar de incitar a abandonar la mascarilla.

El presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, se confiesa “preocupado”. “Puede ser precipitado por las connotaciones en ciertos sectores de la población que pueden ligar la idea de quitarse la mascarilla en la calle con que la pandemia ha acabado y que se podrá vivir como vivíamos”, opina. El otorrinolaringólogo cruza los dedos “para que no se haga una mala interpretación de la medida” y la relajación en la calle se convierta en ‘olvidar’ la mascarilla cuando se entra de la calle en un establecimiento o en interiores de corta estancia como el ascensor, los portales y demás espacios a pie de calle.