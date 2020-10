El ‘reventón’ que terminó siendo una piscina portátil llenada con el agua de todos los salmantinos

A mediodía del día 8, la Policía Local recibió un aviso de que se había producido un reventón que provocó que se apreciara un reguero de agua desde la calle Maestro Granados hasta la rotonda de la calle Maestro Jiménez. Cuando los agentes de la Policía llegaron al lugar comprobaron que no había reventón alguno, sino que una familia que residente en un bloque de viviendas había abierto la acometida pública para llegar una pequeña piscina para los niños. Además, estas personas no solo reconocen haber llenado la piscina con agua de todos los vecinos de Salamanca, sino que explicaron a los agentes que “suelen abrir esta acometida para refrescarse”, según consta en el acta emitida por los policías tras personarse en el lugar.

Mes de agosto. El calor aprieta en Salamanca. Temperaturas que superan con creces los 30ºC. Los vecinos tratan de refrescarse para pasar los rigores del verano. Este año, como consecuencia de la pandemia del Covid, se incrementaron las piscinas portátiles hasta el punto de que en muchos establecimientos se agotaron. Pero lo que la Policía Local no podía imaginar, ni por asomo, es que un inquilino de un piso de la calle Maestro Granados adquiriese una pequeña piscina hinchable para ubicarla en plena zona peatonal, junto al estacionamiento que hay en dicha calle, frente a la entrada al Campo de Tiro.

Discusión en Medio Ambiente por la conveniencia de imponer una multa o trabajos en beneficio de la comunidad

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca analizó el informe realizado por la Policía Local y por los técnicos municipales, que propusieron un expediente sancionador por el incumplimiento del artículo 16.2b de la Ordenanza Municipal sobre protección de la Convivencia Ciudadana del Consistorio, consistente en el uso de un bien público, como es una acometida pública, para fines privados, como es llenar una piscina privada. Esta falta ha sido tipificada como leve, con una multa de 300 euros.

En la Comisión de Medio Ambiente se produjo, además, un debate sobre la conveniencia o no de imponer esta multa, puesto que la edil de Podemos Carmen Díez (Grupo Mixto) afirmó que no se trataba de un acto vandálico porque no se había producido ningún deterioro del mobiliario urbano, y explicaba que debían tenerse en cuenta los ingresos de dicha familia, en función de si provienen de trabajo o de prestaciones, puesto que en caso de ser esto último, el Estado pagaría dos veces. Por ello, Carmen Díez pidió que se le aperciba, en lugar de aplicarle la sanción, y que en caso de reiteración en esta conducta, entonces ya sí se aplique una multa. Además, propuso que se le sancionara con trabajos en beneficio de la comunidad. Finalmente, el vecino denunciado por los agentes de la Policía Nacional tendrá que hacer frente a la sanción económica, tras la aprobación llevada a cabo por los grupos con representación en el Ayuntamiento de Salamanca.

De esta forma, al infractor le saldrá algo caro el baño refrescante de sus niños.