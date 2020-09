La Jefatura Provincial de Tráfico continúa cerrada al público después de que el pasado lunes se confirmara la existencia de un brote de coronavirus entre los trabajadores.

La reapertura, después de una semana perdida de exámenes, continúa en el aire hasta que no se conozcan los resultados de las pruebas realizadas a los últimos empleados públicos, que se efectuaron este viernes. Si todos salen negativos, la intención es reabrir el miércoles.

La Subdelegación del Gobierno señala que las últimas personas en pasar los test lo hicieron este viernes, ya que antes había resultado imposible al estar el laboratorio de la mutua sobrecargado de trabajo, por lo que no les han podido dar cita antes. No obstante, asegura que a los contactos más cercanos del primer positivo ya se les había realizado con anterioridad.

La sede de la Jefatura Provincial de Tráfico está situada en la avenida de Villamayor y es de un tamaño reducido, indica la Subdelegación. En su interior trabajan una veintena de personas y, a raíz de la confirmación del brote -al menos tres positivos- se cerraron las instalaciones como marca el protocolo de seguridad laboral, indica. Las tareas de desinfección del local se han efectuado durante estos días.

El cierre ha supuesto la suspensión de todas las pruebas, tanto teóricas como prácticas, aunque la Subdelegación defiende que hay empleados públicos que están teletrabajando desde casa para dar trámite a todas las gestiones que pueden realizarse de manera telemática.

Quejas de las autoescuelas

Una postura que no comparte el sector de las autoescuelas, que se queja de que en el momento del brote había personal teletrabajando y en vacaciones, y que por lo tanto no habría tenido contacto alguno con los positivos por coronavirus. “Podrían haber seguido ellos y que no se paralizara por completo los exámenes”, asegura Luis Rodero, presidente de la asociación de autoescuelas de Salamanca.

La parálisis que ha provocado el brote ha intensificado los problemas, con importante retrasos para poder realizar los exámenes. Solo de teóricos y prácticos en la semana que lleva cerrada la Jefatura Provincial de Tráfico se han suspendido 700 pruebas, que ahora deberán recolocarse cuando el servicio recupere la normalidad.

El problema se suma al que se arrastra desde el confinamiento, que provocó una acumulación de alumnos pendientes de examinarse y que en el verano no se ha conseguido reducir para afrontar un mes de septiembre que suele registrar un mayor número de pruebas. De hecho, en las semanas anteriores al cierre de la Jefatura de Tráfico por el coronavirus, la espera para poder realizar el examen práctico de conducir casi se había duplicado, hasta los 20 días hábiles.