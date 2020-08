El retraso en los resultados de las PCR ya supera los cinco días en Salamanca

El retraso en los resultados de las pruebas PCR que se realizan en Atención Primaria ya está superando los cinco días de espera a causa de la falta del material necesario para el análisis de las muestras.

A principios de semana eran numerosos los pacientes que se quejaban de que habían tardado cerca de 48 horas en conocer su diagnóstico, pero la situación ha empeorado.

“Nosotros llevamos 96 horas esperando por un resultado. Son cinco días y en el centro de salud nos han advertido de que, posiblemente, no sepamos nada hasta el viernes: una semana de espera”, afirma María Panero, una paciente salmantina.

Residentes en el alfoz de la capital, la familia de María tiene cinco miembros y cuatro de ellos empezaron a desarrollar síntomas la pasada semana. “El martes empezó con fiebre mi hija, el jueves empecé yo y el viernes lo hizo mi marido y otro de mis hijos, por lo que decidimos autoconfinarnos en casa. Estamos en plenas vacaciones, pero hasta que no sepamos los resultados no vamos a ver a nadie”, defiende.

El problema es que esos resultados están tardando mucho más de lo prometido. El sábado se sometieron a las pruebas PCR en el COVID Auto de La Alamedilla. Confiaban en recibir el diagnóstico el domingo o el lunes, pero aún no han llegado.

“Tengo que reconocer que los médicos del centro de salud se están portando bien. A mí me llama el mío, a mi marido le llama el suyo, también el pediatra... Hay coordinación, pero no tienen los resultados y nos han dicho que en el Hospital no hay material suficiente, que están sobrepasados y que, posiblemente, no sabremos nada hasta el viernes”.

A falta de ese resultado los síntomas les llevan a pensar que sí se trata de COVID. Quien peor lo ha pasado ha sido, precisamente, la madre de la familia. “He tenido fiebre, dolor muscular, congestión y mucho cansancio, como cuando tienes un gripazo. También he perdido el olfato y el gusto. He pasado dos días malos, pero ahora empiezo a sentirme mejor”, explica.

La salmantina lanza dos preguntas que son clave en el desarrollo de la pandemia. “Si estamos así en pleno mes de agosto, ¿Qué va a pasar en octubre?”, reflexiona. La otra cuestión que deja en el aire es: “Yo he decidido confinarme junto a toda mi familia en pleno verano y sin saber el resultado, pero ¿hará toda la gente lo mismo?”.

Panero considera que más allá del problema que le puede estar causando a su familia, hay otro riesgo asociado y es que son muchos los contactos a los que todavía no se ha llamado. “Hemos tenido contactos durante las últimas semanas. Nosotros mismos nos hemos encargado de hacer una larga lista y de llamarles, pero entiendo que si nadie tiene síntomas y no les ha llamado ningún rastreador seguirán haciendo vida normal, tendrán que ir a sus trabajos, etc”.

Uno de los aspectos que más inquietan a esta familia es que no tienen ni idea de cómo pueden haberse contagiado, en el caso de que finalmente sean positivos. “Estamos muy concienciados y todos utilizamos mascarilla. Tampoco tenemos ningún enfermo de COVID cerca, que nosotros sepamos. Sea lo que sea que hemos pillado, está claro que es contagioso porque en una familia de cinco miembros hemos caído cuatro”.